Turistas mochileros son los que más repiten viajes a Perú, según Canatur

El próximo 27 de febrero se realizará el XIV Congreso Nacional de Turismo, denominado “Visión del Turismo al 2035”. Fredy Gamarra, presidente de la Cámara Nacional de Turismo ( Canatur), en entrevista con gestion.pe conversó sobre las expectativas y los retos del sector para este año.

¿Para este año se espera la llegada de más operadores turísticos al país y aerolíneas?

El desarrollo de aeropuertos es a muy largo plazo, en el caso nuestro, de aquí a seis años vamos a tener una pista más; entonces un horizonte de 18 años no es mucho.

Pero nosotros estimamos que de cuatro millones de turistas podemos pasar a 11 millones al 2035, con un crecimiento de 6% anual.



El aeropuerto de Chinchero, que esperemos esté operativo al 2035, también permitirá descentralizar la llegada de turistas pues podrán llegar directamente a las regiones del sur. Esa es la idea y en eso se está trabajando; ya luego se invitarán más aerolíneas sobre todo las de Asia, que no llegan a nuestro país.

¿Qué tipo de turistas son los que se esperan que aumenten?

De todo tipo. A veces hay una idea que los turistas mochileros no gastan pero en realidad no gasta en algunas cosas no es que no tenga capacidad de gasto. Además hay un punto interesante que está casi comprobado que los que más repiten la visita son los que vinieron de mochileros. Al Perú la visita repetida es poca; pero los mochileros de larga distancia son los que más repiten la visita.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento del sector turismo para este año?

Este año hemos empezado bien porque hemos tenido el dakar que ha ayudado mucho no tanto en alojamiento pero sí mucho en repercusión; también la visita del papa Francisco y está en camino la Cumbre de Las Américas.



El mundial también ayuda porque sé que se están preparando para vender la imagen de Perú.

Realizarán el el XIV Congreso Nacional de Turismo, denominado “Visión del Turismo al 2035”, ¿qué temas se abordarán?

El tema marco es la visión del turismo en el Perú al año 2035 y sobre eso el Congreso tiene tres partes: una virtual que es un documento base que estamos elaborando hasta el 22 que se recibirán los aportes y comentarios y el día 27 que es el día del Congreso vamos a tener en la mañana cuatro ponencias y en la tarde habrá talleres en la última conferencia.

Cerramos con el resumen de cada taller y posterioremente elaboraremos un documento con líneas maestras que haremos llegar a las personas que han asistido y a funcionarios.



Independientemente del documento base, las exposiciones van a servir para alimentar un poco a las personas a la visión que tiene la Organización Mundial de Turismo del sector al 2035. Otros temas será el perfil del viajero, turismo sostenible y la influyencia de la transformación digital y la gestión de cambio que se tiene que hacer.

Hemos laborado siete temas que hemos dividido en talleres: Perú como destino, las empresas, capital humano, conectividad, desarrollo sostenible, innovación y promoción y comercialización.

¿Por qué al 2035?

Resulta que hacia esa hecha encontramos bastante data de proyecciones. Básicamente de IATA de líneas aéreas de fabricantes de aviones que ellos ya tienen proyectado lo que será el mercado de viajes que está relacionado al turismo.



Además, por coincidencia nos dimos cuenta que en el 2035 Lima cumple 500 años. Entonces también es una fecha importante porque marca un punto de referencia, un antes del 2035 y un después, desde el punto de vista del turismo.

¿Cómo qué se promocionará al país en 18 años?

Es una de las interrogantes que tenemos porque nosotros dentro de los talleres que tenemos es "El Perú como destino". Estamos consultando qué destino se va a recomendar al Perú para hacer turismo; tenemos opciones como destino de cultura y naturaleza; porque somos un destino segmentado. También está la posibilidad de desarrollar actividades como turismo de aventura, de reuniones.

Hay que ver también cómo serán las empresas en 18 años y la capacidad que hay del capital humano.



¿Hace falta mayores emprendimientos en el sector turismo?

Se requieren más emprendimientos y de manera descentralizada. Tenemos que capacitar a los emprendedores y la masa laboral que tenemos.

Solo para ponerlo de ejemplo, actualmente el 7% en Holanda es gente profesional y si queremos competir estamos muy lejos de ese nivel. Entonces, si queremos llegar al 7% en el 2035 tenemos que capacitar para poder competir a lo que Holanda está hoy.



La principal carencia de los emprendimientos turísticos es que les falta es capacitación a nivel profesional . Tampoco estamos a un nivel tecnoloógico para competir y en turismo cada vez la tecnología se hace imprescindible; ya los viajeros son más informados y tienen toda la información en sus smartphones.

¿Qué actividades grandes tiene previstas Canatur para este año?

Nosotros tenemos dos grandes eventos: el primero es el Peru Travel Mart, a fines de abril que es una rueda de negocios que es para vender turismo en el exterior. Llegan compradores mayoristas de otros países. El año pasado tuvimos 140 visitantes con un porcentaje importante que no tenía a Perú en su oferta o tenían solo Machu Picchu; pero ahora tenemos Kuelap, Arequipa, Ica.

Lo segundo que tenemos es el Perú Regiones que es para turismo interno. Aquí se promocionan nuevas rutas, hoteles y entretenimiento. Es posible que este año cambiemos de formato y tengamos una descentralizada y otra en Lima.