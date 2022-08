“Tren bala” se mantuvo por segunda semana consecutiva al tope de la taquilla norteamericana, según la estimación del domingo de la firma especializada Exhibitor Relations.

Esa película de acción y honor negro protagonizada por Brad Pitt recogió US$ 13,4 millones , menos de la mitad que la semana pasada pero aún así, duplicó a la segunda, “DC Liga de súper mascotas” (“Krypto and the Super-Beasts”), una cinta animada que recaudó US$ 7,2 millones.

“Top Gun: Maverick”, precuela de la emblemática película protagonizada por Tom Cruise, volvió al tercer lugar con ingresos por US$ 7,1 millones y acumula US$ 674 millones desde su estreno en las salas norteamericanas .

El cuarto lugar fue para la comedia de acción de Disney “Thor: amor y trueno” con US$ 5,3 millones y totaliza US$ 325 millones en seis semanas.

En la quinta posición quedó “Nope” también con US$ 5,3 millones.

Los estrenos domésticos están retornando desde que la pandemia de covid golpeó a la industria cinematográfica pero aún el calendario está relativamente “raleado”, según una nota de la firma Franchise Entertainment Research’s

Los otros filmes más taquilleros: