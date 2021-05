El fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa, la empresaria Melinda, anunciaron este lunes su divorcio tras 27 años de matrimonio.

La pareja anunció su separación en un comunicado conjunto vía Twitter: “Tras mucha reflexión y trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio”.

Según la BBC, ambos iniciaron su relación en 1987, contrajeron matrimonio en 1994 y tienen tres hijos en común. Juntos crearon la fundación Bill & Melinda Gates, a través de la cual han donado miles de millones de dólares en la lucha contra enfermedades infecciosas e impulsado la vacunación de menores.

Cabe resaltar, que la fundación, creada en el año 2000, se ha convertido en una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo con unos fondos de unos US$50,000 millones.

No obstante, este divorcio genera dudas sobre la fortuna de ambos que aún no fue donada a su fundación, además, teniendo en cuenta que Bill Gates es uno de los millonarios más importantes del mundo, con una fortuna estimada de US$ 124,000 millones, lo que lo ubica en cuarto lugar, detrás de Jeff Bezos, Elon Musk y Bernard Arnault.

La pareja pidió privacidad para su familia en estos momentos, mientras su comunicado ya acaparó miles de tuits y comentarios al poco tiempo de ser publicado.

En su comunicado además, Bill y Melinda se refieren a todos sus logros como pareja, desde “sus tres hijos increíbles” hasta la fundación que “trabaja alrededor del mundo para permitir que todo el mundo pueda llevar una vida sana y productiva”.

“Seguimos compartiendo nuestra confianza en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que ya no podemos seguir creciendo juntos como pareja en esta siguiente fase de nuestras vidas”, señalaron.