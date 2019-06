'Toy Story 4' sacudirá la alicaída taquilla este fin de semana

Woody y Buzz Lightyear están de vuelta con una nueva misión: revitalizar una taquilla de verano un tanto alicaída.

Se espera que la última entrega de " Toy Story" de Walt Disney Co. genere unos ingresos de US$150 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, el segundo mayor debut de una película animada.

La industria necesita este impulso tras haber sufrido decepciones con una serie de continuaciones cinematográficas en las últimas semanas. Entre ellas se incluyen la bomba de X-Men "Dark Phoenix" y las decepcionantes recaudaciones de " Godzilla " y " The Secret Life of Pets 2 ".

Las audiencias no están cansadas de las continuaciones de películas, solo de las malas, dijo Shawn Robbins, analista jefe de Box Office Pro. En contraste, “ Toy Story 4” ha sido elogiada casi universalmente por los críticos y, después de casi 25 años, la historia tiene generaciones de seguidores.

"Es difícil llamarlo de otra manera que no sea un soplo de aire fresco", dijo Robbins.

Para Pixar , de Disney, "Toy Story" es la marca cinematográfica más rentable. El estudio ha tenido menos suerte con otros estrenos en los últimos años: "Cars 3" se desinfló en 2017, y "The Good Dinosaur" fracasó en 2015.

Disney no ha sido inmune al cansancio de las continuaciones este verano. Adquirió "Dark Phoenix" con la megafusión de US$ 71,000 millones con 21st Century Fox a principios de este año y no logró convertir la película en un éxito. Pero en general, seguirá dominando la taquilla.

Mientras los entusiastas disfrutan de " Toy Story 4", es probable que ya estén pensando en la nueva versión de "Lion King" de Disney el próximo mes. Y se espera que la empresa vuelva a estrenar "Avengers: Endgame” con material de archivo adicional, con lo que el éxito de taquilla tendrá la oportunidad de destronar “Avatar” como la película más taquillera de todos los tiempos.

La supremacía de Disney ha puesto a otros estudios en un dilema. La mayoría de los espectadores no van al cine todos los fines de semana y están pasando por alto las películas que no son de Disney, dijo Robbins.

"El público está esperando el próximo gran estreno de Disney", señaló.