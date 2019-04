Toshiro Hayashi: “El mundo cambia y la forma de venta también, llevaremos el auto al cliente”

Luego de un tránsito con baches y retrocesos en el 2018, el mercado automotor busca recuperarse y Toyota quiere protagonizar este avance. Toshiro Hayashi detalla las apuestas inmediatas, pero también las iniciativas a mediano plazo.

¿Aun con la caída del sector en el 2018 se lograron algunas metas?

A partir de mayo del 2018 se tuvo el Impuesto Selectivo al Consumo y el mercado cayó 10% al final. En esa circunstancia, Toyota pudo minimizar la caída y vendimos casi 28,000 unidades, aumentamos nuestro share de 17% con 0.8 pp más, y fuimos primeros en pick-ups, mini vans, suv, híbridos y sedanes.

¿Cuál es la perspectiva de la marca para el 2019?

No tenemos una cifra, pero en unidades queremos superar el año anterior, sobre todo enfocarnos más en la venta de híbridos y en la cadena de valor. Nos hemos enfocado solo en venta y posventa, ahora estamos con financiamiento, venta de autos usados, seguros y otros.

Híbridos

¿Qué tanto puede llegar a aportar la venta de autos híbridos?

Comenzamos la venta de híbridos en el 2009, y al 2016 vendimos menos de 200 unidades, como diez por año, pero en el 2017 vendimos 55 y en el 2018 fueron 165. Poco a poco, estamos aumentando. Y este año hemos lanzado la nueva Rav 4 con versión híbrida y vendrá el nuevo hatchback híbrido.

¿Se reafirman en el objetivo de tener todos los modelos con una versión híbrida en el 2025?

Esa es una meta global. Aquí el conocimiento sobre híbridos aún es débil. En el 2017 hicimos una campaña, pero falta, por otra parte, el soporte del Gobierno. En otros países hay incentivo económico directo, dan facilidad para estacionar sin pagar y vías para híbridos.

En esta región, ¿qué países han logrado avances en venta de autos híbridos?

Brasil y Argentina no tanto; Chile sí está más avanzado.

Respecto a categorías, ¿cómo ven la demanda de pick-ups?

Nuestra mayor parte es para flotas de minas, construcción y agricultura, que van a crecer y con la Hilux podemos atender la demanda.

¿Cuál será la apuesta de Toyota de cara a estos sectores?

Queremos ayudar más en la posventa, y en las minas estamos con talleres para servir directamente.

¿Viene creciendo la demanda de tales servicios en minería?

Sí, en el contrato entre la minera y la empresa de venta a veces se exige un taller en la zona de operación.

A nivel de la red de concesionarios, ¿qué se prepara?

No hay cambios grandes, pero a mediano plazo estamos analizando cómo sería la nueva red. El mercado va a crecer; antes del 2025 se llegará a más de 200,000 unidades, y queremos aumentar nuestro market share y llegar a 50,000 unidades.

¿Qué aspectos se vienen analizando en la red de ventas?

En Lima, hay mucho tráfico y es muy difícil para el cliente llegar a la tienda, y tenemos que pensar en eso viendo la tecnología digital. No hace falta poner un local. En Japón, mucha gente antes de ir al concesionario revisa los vehículos en la web y decide. Eso viene aquí también.

¿Hablamos de locales orientados más al despacho?

Sí, no necesariamente poner un concesionario con todos los modelos. Tenemos un almacén, y si el cliente elige podemos llevarle el auto. El mundo cambia y debemos cambiar la forma de venta.

¿Qué otras tendencias ve?

Antes cada empresa compraba su flota, ahora están con el renting y tenemos que reaccionar a ello.

¿Están entrando a ese negocio?

Lo sentimos, aún no hemos reaccionado tanto, pero lo vamos a estudiar.

¿Cuál es la perspectiva de Toyota con los autos eléctricos?

Nos hemos enfocado en autos híbridos en muchos países, Japón, EE.UU., Europa, porque no requieren infraestructura. En el Perú, los autos eléctricos requerirían alta inversión, no solo en Lima, sino también en provincias, para cargar electricidad. Entonces, hoy no puedo recomendarlos a mis clientes.

Entonces, ¿el primer paso en el Perú serían los híbridos?

Consideramos que sí.

Cifras y Datos SUV. Toyota complementó su portafolio de SUV aportado por la subcategoría de SUV compactas.

Híbridos. Aún no llega al 1% de la venta total en Toyota, pero su demanda viene al alza.

Potencial. Venta de SUV compactas crecerá, compensando menor demanda de sedanes.

Auto compartido. Servicio de Toyota ya está en Argentina y se evaluará para los demás países de la región.