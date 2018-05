- / -

"La burbuja emprendedora" . Hay muchos libros sobre la importancia de emprender; sus oportunidades; la magia de salir de la zona de confort y que lo presentan como la panacea a la falta de empleo. Sin embargo, hay pocos sobre cómo ser realista a la par que audaz y sobre cómo pensar con los pies en el suelo. 'La burbuja emprendedora' ayudará a los que intenten esta aventura personal y empresarial. Es un libro bien escrito y por autores solventes que no denigra la importancia de emprender, pero sí que lo van despojando de toda la palabrería pseudo-mágica que la ha acompañado. Así se pueden encontrar apartados como: "no todo es posible y querer no es siempre poder" donde se demuestra que, pese al entusiasmo o las buenas ideas, si los socios no son los adecuados, la estrategia y la ejecución son deficientes, la cosa se puede poner muy fea. Un libro para corregir excesos que no debieron producirse. Autores: Javier García y Enrique González Editorial: Empresa Activa