Este 30 de setiembre se estrena “Doblemente embarazada”, una película que aguarda por su estreno desde abril del año pasado. Con su lanzamiento, la productora Tondero cierra la claqueta que anuncia el regreso de sus cintas a la pantalla grande. Como esta, explica Cecilia Gómez de la Torre, directora asociada de Tondero Distribución, hasta fin de año se planea poner en cartelera entre cuatro y cinco filmes. En tanto, hacia el 2022, cuatro películas tienen fechas aproximadas de exhibición en el calendario.

Reactivación a medias

Al igual que Gómez, colegas productores aguardan sacar a la luz proyectos en los que trabajan previo a la pandemia. “Como Tondero Distribución ya habíamos estrenado algunas películas latinoamericanas en otros países que se activaron desde mediados del año pasado. Creo que Perú ha sido uno de los últimos en abrir las salas”, comenta.

Pero, advierte Gómez, la reactivación podría ser mejor. Que las confiterías no tengan permitido funcionar aún es un tema muy sensible “porque el costo de los cines es realmente alto”. Según explica, tras descontar el IGV y un 10% de impuesto municipal, lo que queda tanto para el cine como para el productor no son porcentajes óptimos para la situación actual.

El estrenar en cines es importante para las productoras por lo que el retorno en estos permiten cubrir los costos de realizar una película. Cualquiera podría sugerir los estrenos en plataformas de streaming, sin embargo, estas no llegan a pagar dichos montos.

Alianzas con todas las plataformas

Sin embargo, cuenta Gómez, se han podido colocar algunos productos en diferentes plataformas. Por ejemplo, la serie “El último bastión” está ahora en Netflix. “Fue la primera serie de época latinoamericana de un canal del Estado. Que nuestro talento tenga visibilidad internacional en una plataforma tan grande es positivo”, añade.

Asimismo, Tondero produjo la película “Mochileros”, la primera de Netflix grabada en nuestro país.

Pero Tondero Distribución, además de representar su propio portafolio, tiene en su carpeta a las producciones de América Televisión, televisora con la cual se firmó una alianza para trabajar en coproducción de películas. “También se tiene acuerdo con Movistar para hacer películas que se estrenen tanto en plataformas como en señal abierta.

Los acuerdos que busca Tondero cruzan fronteras. Por eso se instaló en España, un país con el que se planea hacer coproducciones como “La casa de caracol”, la cual se estrenó hace poco en Amazon España y estuvo en el Festival de Málaga.

Auspiciadores

El camino para sostener los auspicios fue reformular su contenido. “Diferentes piezas derivadas de las producciones que hacemos son alternativas que los auspiciadores tienen con actores que representamos y mediante redes sociales”, puntualiza la vocera.

Serie en camino

Entre los planes de Tondero, destaca la directora, se alista “un proyecto importante que tendrá como tema la historia del país”. Sin embargo, Gómez no se aventura a dar mayor detalle pues aún la negociación está en etapa de confidencialidad. “Es una coproducción grande con una empresa española y ya hay una plataforma interesada”, concluye.