Cuando Tomás Martínez, CEO de Komatsu–Mitsui Maquinarias Perú, no está en la oficina, aprovecha las mañanas para manejar bicicleta. “Me pongo a cantar, y la gente me debe mirar y pensar qué hace este loco”, dice el argentino que corea canciones de rock de la época gloriosa de los 70. Almendra, Pescado Rabioso, Charly García, Pappo o Aquelarre son algunos de los grupos que escucha. Pero también gusta del reggaeton, del jazz y el blues. Así, viaja desde Miraflores hasta Magdalena. “Luego bajo por la Costa Verde, La Herradura y el Morro Solar.

Disfruta de la actividad física…

Sí, de la lectura y la música también. Soy baterista, me gusta la percusión y de joven fui DJ.

¿Qué edad tenía?

Entre 18 y 22 años. Estaba en boliches bailables, trabajaba en la playa y con discos de vinilo. Me encantaba. Y de baterista empecé a los 14, cuando estaba en la secundaria armé una banda. Ahora en casa tengo batería electrónica, me pongo los auriculares, así no hago bulla (ríe).

Qué considerado. ¿Como jefe también es empático?

Sigo la receta de las 5 C: comunicación permanente, consistencia en los mensajes y confianza a través de las acciones, compromiso y hablar con el corazón. Por eso, durante el 2020 solía hacer dos reuniones a la semana con 15 personas.

¿De qué se hablaba?

Es una reunión abierta sin agenda. Me contaban un poco de sus vidas y yo de la mía. Eso me permitió ingresar a sus casas. Una de las cosas que me dijeron es que veían al gerente como un dios del Olimpo, así que haremos todas las acciones para demostrar que los CEO también somos seres humanos.

¿Qué ha sido lo más difícil de acercarse al equipo?

Lo que más me costó fue que mi equipo de reporte directo entendiera que necesito que me digan las cosas que yo como CEO no quiero escuchar. A lo largo de mi carrera, he encontrado distintos grupos humanos que piensan que como uno es la cabeza de la compañía el resto tiene que decir sí a todo.

¿Diría que ha sido un buen negociador de su sueldo?

He cambiado de trabajo muchísimo y vino por parte de mi empleador darme nuevas responsabilidades y con ello un mejor salario. Pero te cuento una anécdota.

¿Cuál?

Hace muchos años, estaba en una empresa en Chile y había negociado un excelente contrato con un buen paquete de remuneración y beneficios. Uno de los accionistas me había llevado para resolver algunos problemas y un día el CEO me dice “Tomás, he revisado su salario y me he dado cuenta de que está ganando más que yo”. Mi respuesta fue sencilla: “Entonces no habrá negociado bien”.

¿En función de qué lo negocia usted?

Evalúo los desafíos de la empresa y veo cómo puedo ayudarla a ser más exitosa. Definitivamente en cada una de las que he ido lo he logrado.

¿Y recuerda algún error que lo marcara como jefe?

Lo más importante para mí es la salud y seguridad de mi gente. Hace unos años, tuve una fatalidad en una empresa, un trabajador falleció producto de un evento. Ese contratista estaba bajo la responsabilidad de un gerente que me reportaba y me sentí responsable y frustrado por esa pérdida. Eso hizo que luego de la investigación presentara mi renuncia y el CEO me dijo que definitivamente no la aceptaba porque era responsabilidad de todos y no solamente mía.

¿Cómo se recupera de algo así?

Trabajando con las personas y recorriendo el terreno. Hacer lo que en japonés se llama ‘gemba’, que es estar en el lugar donde suceden las cosas. Recorro el lugar y converso con los colaboradores, no como policía, sino como alguien interesado en ellos.

EN CORTO

Anécdota. Eran las 4 a.m. de Argentina cuando Tomás Eloy recibió una llamada desde Australia. Le ofrecían un cargo como gerente general. Debía dar una respuesta en ese momento y aceptó. “Fue la mejor decisión, me abrió la cabeza. Hice muchos amigos que conservo desde hace 15 años”, señala.