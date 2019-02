Tom Brady, la estrella del Super Bowl que nadie tenía en sus planes

De la mano de Tom Brady, los New England Patriots conquistaron el último domingo su sexto título en la National Football League (NFL). Tras derrotar por 13-3 a Los Angeles Rams en la edición 53 del Super Bowl, Brady ayudó a su equipo a convertirse en la escuadra más ganadora de la NFL. Con seis trofeos de campeón en su vitrina, los “Pats” igualan en el podio a los Pittsburgh Steelers.

Asimismo, Brady fijó nuevos récords esta temporada y ha reconfirmado a sus 41 años que es una leyenda viva de ese deporte.

Los récords

El Super Bowl del pasado domingo fue la novena final disputada por Tom Brady. De todas ellas, el oriundo de San Mateo, California, ganó el título en seis ocasiones (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019). Por si fuera poco, Brady también se convirtió en el quaterback más longevo en ganar el Super Bowl.

Pero, a sus 41 años, el californiano aún no piensa retirarse. Al ver el marco festivo que se vivió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, comentó que eso es lo que lo motiva para volver cada temporada. “¿Cómo no voy a regresar?”, dijo Brady, quien antes ha revelado que desea jugar hasta los 45 años.

Otro de los logros de Brady es por su labor dentro del campo de juego. Es el deportista con más pases lanzados (392), completados (256) y más yardas recorridas (2,838) que ningún otro jugador en el Super Bowl.

A partir de estos récords, diversos especialistas en fútbol americano sostienen que el mariscal de campo de los Patriots es el mejor jugador de todos los tiempos. En sus inicios, nadie vislumbraba que podía destacar. Incluso, los Patriots eligieron a 198 prospectos de su universidad antes que él.

En Twitter, estrellas de otros deportes como LeBron James y Usain Bolt se sumaron a esta opinión comentando con el hashtag #GOAT (Greatest of all time).

Fortuna

Como no podía ser de otra forma, el jugador de los Patriots goza de una fortuna que va acorde a sus logros deportivos. Tom Brady tiene un salario estimado de US$ 36.1 millones al año y ocupó el puesto 15 entre los deportistas mejor pagados del 2016 (aunque en el ranking del 2017 descendió). Si se trata de calcular toda su fortuna, Brady tiene un patrimonio neto de US$ 180 millones.

En cuestión de alianzas publicitarias, Tom Brady es imagen de varias marcas de lujo. Entre ellas, se cuentan Under Armour, Aston Martin, Tag Heuer, Simmons Bedding Company y Ugg Boots. Por ellas, el atleta recibe US$ 8 millones anuales.

Los negocios

Robert Kraft, el dueño de los Patriots, reconoció que este título no hubiera sido posible gracias a la presencia de Tom Brady y de Bill Belichick, entrenador del equipo. Ambos, con 41 y 66 años, respectivamente, impusieron su experiencia y lideraron al equipo en los momentos claves de esta temporada.

El nuevo campeón de la NFL ocupa el segundo lugar entre los equipos más caros de esa liga. Cuando fue adquirido por su actual propietario, el valor del club era de US$ 172 millones. Hoy, según Forbes, el valor de la escuadra es de US$ 3,800 millones.

Además, los Kraft han sabido monetizar los logros deportivos en estos 24 años. Al costado del Gillete Stadium, la casa de los Patriots, han construido el Patriot Place, un inmenso centro comercial de 120,000 metros cuadrados, de acuerdo a Forbes.

Asimismo, Robert Kraft también es dueño del equipo de fútbol de la MLS, New England Revolution, y tiene participación en la UFC.

Los premios

Los Patriots no solo disfrutarán de la gloria deportiva. Cada jugador del equipo ganador del Super Bowl 53 se llevará a casa US$ 118,000, según el acuerdo de negociación colectiva de la NFL.

Si tomamos en cuenta que cada deportista ya ha ganado US$ 83,000 en la postemporada, cada miembro de los Patriots ha vuelto a casa con un estimado de US$ 201,000 en su cuenta bancaria.