Diversas vertientes del rock y alguno que otro género invitado sonarán juntos el próximo 23 de noviembre en Lima. El Festival Vivo X El Rock vuelve en una edición que, según César Ramos, su organizador, va a dar “el gran salto”.

The Strokes y Slipknot fueron las primeras bandas confirmadas para tocar en el estadio de San Marcos. A estas se sumarán otros artistas internacionales que hoy se anunciarán a través de las redes sociales del evento. Ellos son Interpol, Bullet For My Valentine, Fito Páez, Cuarteto de Nos, El Mató a un Policía Motorizado, Carajo, A.N.I.M.A.L., Don Tetto, 2 Minutos, Mago de Oz y la estrella de la música electrónica: Don Diablo.

“El público esperaba bandas que estén en los festivales más importantes”, explica Ramos sobre la elección del cartel. “Se gastaron más de US$ 2 millones, lo que nos convierte en el festival con mayor inversión en el Perú”, agrega el promotor.

Financiamiento

La presente edición del evento no sería posible sin el éxito cosechado en las 11 anteriores. “El festival siempre ha dejado ganancias y esas se han reinvertido casi en su totalidad para hacerlo crecer más”, detalla Ramos.

Sobre el papel que juegan los auspiciadores en la realización del evento, Ramos asegura que es importante, pues permite darle al asistente diversos beneficios. Esta vez cuentan con tres: Interbank y dos que serán anunciados pronto. “La participación de los auspiciadores significa el 10% del total invertido”, indica.

Detalles y diversidad

Vivo X El Rock espera 55 mil personas. Hasta ahora, se vendieron 38,000 entradas. Con esa cantidad, están muy cerca de recuperar la inversión hecha, según Ramos.

Habrá cuatro escenarios. En los estelares se presentarán los artistas extranjeros y en los alternos irán las bandas peruanas.

La apuesta de este año repite grupos como Mar de Copas, Líbido, Amén, entre otros, pero también agrega diversidad en el escenario. Armonía 10, Deyvis Orozco, Hey Hey Camagüey, Wendy Sulca, Los Mirlos y el nuevo grupo de Mauricio Mesones (exvocalista de Bareto) pondrán a bailar a los rockeros.

Próxima edición

Ramos sostiene que ya negocia con las bandas que podrían tocar en el próximo festival. Ellas son Metallica, System of a Down, Twenty One Pilots y Red Hot Chili Peppers.

Cifras

43 artistas y grupos peruanos participarán del evento. Se presentarán en la Explanada y el Campo Alterno.