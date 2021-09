Tobias Sigerstad es relativamente nuevo en el cargo de managing director de Volvo Perú. Desde diciembre asumió las riendas de la compañía, pero por la pandemia pudo recién llegar al Perú en febrero. Y es que Sigerstand es sueco y ha tomado como un reto venir a dirigir la empresa en estos momentos.

¿Por qué es un desafío?

Porque no hablo español. Lo puedo entender, pero aún me falta hablarlo. Pero hace un tiempo me hablaron de la posibilidad de venir a Perú. Me gustan los retos, así que acepté.

Usted no es nuevo en la empresa…

No, yo soy de una ciudad pequeña llamada Hjo. Allí empecé mi carrera en la fábrica de montaje de motores de Volvo. Eso fue a mediados de los noventas, tenía veintitantos.

¿Siempre le gustaron los autos?

Por esa época manejaba motocicletas. En realidad, eso era lo que quería hacer, una carrera deportiva. Pero la falta de dinero y las lesiones hicieron que opte mejor por estudiar. Así fue que empecé a estudiar para convertirme en ingeniero. Me gradué en 2001 y regresé a Volvo. Fue como volver a casa.

¿Ha trabajado en varios países desde entonces?

En mi carrera he estado en Asia, Medio Oriente, pero mayormente en Europa. Por eso es interesante venir a Latino América. Cada mercado es único, pero a la vez creo que los clientes son similares en todos lados porque lo que buscan es que resolvamos sus necesidades rápido y al mejor precio.

¿Cuál es su fortaleza como ejecutivo?

Mi fortaleza es que soy muy adaptable. No tengo problemas en comunicarme con el conductor de un camión acerca de sus demandas o en tener una reunión con el CEO de una organización. Soy sueco, soy europeo y me gusta el orden, lo estructurado, pero hay que adaptarse a todo.

¿Algún ejemplo?

Mira, en este negocio siempre quieres ganar cada vez que haces algo. Pero a veces en una discusión puedes no llegar a un acuerdo y hay que saber perder y quedar en buenos términos. Siempre y cuando hayas dado lo mejor de ti, obviamente. Uno odia perder, claro, pero incluso en eso hay que saber adaptarse a la situación.

¿Aún mantiene la afición por las motos? ¿Tiene una?

Tuve una hasta hace dos años, pero ahora mi hijo ha heredado el gusto por ellas y lo ayudo y practicamos en el sur de Lima. Y con mis dos hijas, hacemos surf, equitación y natación. Somos una familia muy deportiva.

¿Y usted qué deporte practica ahora?

Trato de mantenerme saludable corriendo o jugando tenis, que he vuelto a practicarlo aquí en Perú. Tengo una mentalidad deportiva.

¿Qué es lo positivo?

En que siempre quieres hacer algo mejor. Tal vez con la edad en foco no es ganarle a los demás, sino competir contigo mismo y superarte.

¿Y se parece en algo manejar una moto a la gestión empresarial?

Si manejas motocicleta, es importante que esta tenga un buen mantenimiento y motor. Igual es el trabajo. Puedes poner todas las estrategias en un Power Point, pero lo más importante es la ejecución y que todos contribuyan a las cosas que queremos lograr.