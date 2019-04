Tiger Woods, el renacer de un campeón que tocó fondo y volvió otra vez a lo más alto

Cuando dio el golpe ganador, el domingo pasado, Tiger Woods levantó los brazos y en su rostro se dibujó una expresión de rabia y euforia. Era el grito con el que se coronó campeón del Masters de Augusta, uno de los torneos más prestigiosos en el mundo del golf y el que ha marcado su regreso a los podios.

La tentación de Woods

Antes de Augusta, que premia al ganador con US$ 1.9 millones, pasó 11 años sin haber conseguido un campeonato grande. ¿La razón? Hace una década Woods tocó fondo: salieron a la luz su adicción al alcohol, las drogas y el sexo. Desde el 2002, Woods era el deportista mejor pagado del planeta, según Forbes , y el primero en ganar US$ 1,000 millones a lo largo de su carrera. Ya en el 2009, era de lejos el mejor golfista del mundo.

Pero todo se derrumbó. Los auspiciadores, entre ellos Gillette, Accenture, AT&T y Gatorade, lo abandonaron. Él, por su parte, decidió alejarse del deporte. “He decidido retirarme del golf por un periodo de tiempo indeterminado. Tengo que centrarme en ser un mejor esposo, un mejor padre y una mejor persona”, dijo en ese momento. Por eso, el Masters de Augusta que ha ganado a sus 43 años es celebrado como uno de los retornos más espectaculares del deporte. Y, además, el que hace pensar que todavía hay Woods para rato.

Nike y una alianza millonaria

Una de las marcas que no dejaron solo al “Tigre” fue Nike. Y es que la relación que ha generado millones en ganancias para ambos data de 1996. Ese año ambas partes firmaron un contrato de cinco años de patrocinio por US$ 40 millones, según Forbes.

En el 2001 renovaron la alianza por un lustro más por US$ 100 millones, según ESPN . Y en el 2006 sellaron otro contrato por ocho años con el que ganaría entre US$ 20 millones y US$ 40 millones al año. Por ahora, se desconoce a cuánto asciende el pacto que Woods y Nike tienen en la actualidad.

Sin embargo, sí se tiene una idea de cuánto gana la firma cada vez que el golfista aparece vistiendo sus prendas. Según un estudio de Apex Marketing, Nike ganó US$ 22’540,000 por la aparición de su marca en el último round del torneo Augusta. Ahora multiplique esa cantidad por 20 años de contratos.

En busca del récord

Los 15 grand slam que tiene Tiger Woods (cinco Másters de Augusta, tres Open de Estados Unidos, tres Open británico y tres PGA) lo colocan a solo tres títulos de batir el récord de Jack Nicklaus, que posee 18.

Sin embargo, no será fácil. En cada prueba tendrá que ser mejor que golfistas como Phil Mickelson, Jordan Spieth, Rory McIlroy y Justin Thomas, los cinco que más ganaron durante el 2018.

11.2 MILLONES de dólares reparte el Másters de Augusta entre sus jugadores.



110 MILLONES de dólares al año ganaba Tiger Woods en el 2009, antes de los escándalos por drogas y alcohol.