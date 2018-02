Algunas tiendas promueven ahora el "escanea mientras compra"

(AP) Hasta hace unos años era una novedad que los compradores se formaran con sus carritos en cajas sin cajeros, escanearan todas sus compras y después pagaran el total con tarjeta, pero ahora eso ya es vieja escuela.

Cada vez más tiendas están dejando que sus clientes calculen sus opciones con una aplicación para teléfono o un dispositivo de la tienda mientras deambulan por los pasillos.

Para los clientes, escanear a medida que avanzan puede ser más rápido y simplificar el seguimiento de los gastos. Para las tiendas, la gran expansión de esta tecnología que viene este año cuesta menos que instalar más cajas de autoservicio.

Al igual que muchos otros cambios en el comercio minorista, la expansión del "escanea mientras compra" (en inglés: "scan-and-go") es promovida por los propios minoristas, que intentan hacer las compras en la tienda más convenientes y atraer a los clientes que se están viendo atraídos por Amazon, que acaba de abrir una tienda sin cajeros en Seattle.

Al igual que otras tecnologías de automatización, el nuevo sistema transfiere más trabajo a los compradores al tiempo que libera a los empleados para tareas de mayor valor. Esto es especialmente crítico a medida que las tiendas buscan maneras de hacer que sus trabajadores sean más eficientes.

La comodidad de escanear mientras compra es lo que le gusta a Kari Malinak. Ella acaba de empezar a usar la nueva tecnología en un Walmart en Fort Worth, Texas.

"Soy una compradora quisquillosa", dijo Malinak. "No soporto cuando embolsan mis comestibles. Dejan todo magullado. Me gusta tener el control y me gusta el aspecto rápido y fácil" del nuevo sistema, agregó. Dice que a ella también le gusta la idea de ver cuánto lleva gastado en total a medida que compra.

La tecnología es ligeramente diferente de una cadena a otra, pero básicamente permite a los compradores en tiendas como Kroger y B.J.’s Wholesale Club escanear los códigos UPC de los artículos a medida que avanzan por los pasillos de la tienda. Puede utilizarse para muchos productos más allá de los comestibles y si la gente cambia de opinión sobre algo, pueden eliminarlos de la aplicación o cambiar las cantidades antes de pagar y salir.

Algunas tiendas permiten el pago directamente desde el teléfono, mientras que otras requieren que los compradores vayan a un carril de registro de venta para finalizar sus compras.

Kroger Co., la cadena de supermercados tradicionales más grande del país, está añadiendo la tecnología de "escanea mientras compra" a 400 tiendas.

Walmart está probando el servicio en 120 tiendas, mientras que todas sus tiendas Sam's Club, que suman alrededor de 600, ya lo tienen. B.J.'s Wholesale Club ha lanzado el servicio en un puñado de tiendas y planea añadirlo a unos 100 clubes este año.