The World's 50 Best: esta es la lista de los mejores restaurantes del mundo

El restaurante italiano Mirazur, en la Costa Azul en Francia, fue elegido este martes en Singapur como el mejor restaurante del mundo por la lista británica "The World's 50 Best". El local, del chef argentino Mauro Colagreco, ascendió desde la posición tres en el ranking del año pasado para ubicarse en la cima de esta prestigiosa lista.

Mirazur, situado en la ciudad de Menton, sucede en el primer lugar a Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura, que el año pasado encabezó la lista. Sin embargo, esta vez cambiaron las reglas del concurso y todos los restaurantes que habían estado en el primer lugar pasaron a integrar el club Best of the Best (mejores de los mejores), y ya no pueden competir nuevamente por la primera posición.

En segunda posición de esta influyente lista quedó el danés Noma, de la ciudad de Copenhague. Este es, además, el ingreso más alto que se da en el conteo. La tercera posición fue para el español Asador Etxebarri.

Los peruanos: Maido retrocede y Central se mantiene

En el caso de Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, este año descendió en la lista al décimo lugar después de haber ocupado en sétimo puesto en el 2018.

De otro lado, Central se mantiene en el sexto puesto, el mismo lugar que ocupó en el conteo del año pasado. Asimismo, fue coronado como el Mejor Restaurante de Sudamérica del 2019.

El restaurante Astrid & Gastón, del chef Gastón Acurio, quedó en el puesto 67 tras haber descendido de la posición 39 que ocupó el año pasado. De esa forma, solo los locales Maido y Central estaban a la espera de conocer su posición en este ranking.

Esta es la lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo.



50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

49. Leo (Bogotá, Colombia)

48. Ultraviolet (Shangái, China)

47. Benu (San Francisco, Estados Unidos)

46. De Librije (Zwolle, Países bajos)

45. Sühring (Bangkok, Tailandia)

44. The Test Kitchen (Cape Town, Sudáfrica)

43. Hof Van Cleve (Kruishouttem, Bélgica)

42. Belcanto (Lisboa, Portugal)

41. The Chairman (Hong Kong, China)

40. Restaurante Tim Raue (Berlín, Alemania)

39. Casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

38. Hisa Franko (Kobarid, Slovenia)

37. Alinea (Chicago, EE.UU.)

36. La Bernadin (Nueva York, EE.UU.)

35. Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU.)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

33. Lyle's (Londres, Reino Unido)

32. Nerua (Bilbao, España)

31. Le Calandre (Rubano, Italia)

30. Elkano (Getarla, España)

29. Piazza Duomo (Alba, Italia)

28. Blue Hill at Stone Barns

27. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

26. Boragó (Santiago, Chile)

25. Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (Paris, Francia)

24. Quintonil (Ciudad de México, México)

23. Cosme (Nueva York, EE.UU.)

22. Narisawa (Tokio, Japón)

21. Frantzén (Stockholm, Sweden)

20. Tickets (Barcelona, España)

19. Twins Garden (Moscú, Rusia)

18. Odette (Singapur)

17. Steirereck (Viena, Austria)

16. Alain Ducasse Au Plaza Athénee (Paris, Francia)

15. Septime (Paris, Francia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, España)

13. White Rabbit (Moscú, Rusia)

12. Pujol (Ciudad de México, México)

11. Den (Tokio, Japón)

10. Maido (Lima, Perú)

9. Disfrutar (Barcelona, España)

8. Arpége (Paris, Francia)

7. Mugaritz (San Sebastián, España)

6. Central (Lima, Perú)

5. Geranium (Copenhagen, Dinamarca)

4. Gaggan (Bangkok, Tailandia)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

2. Noma (Copenhagen, Dinamarca)

1. Mirazur (Menton, Francia)