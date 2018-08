Taquillazos y diversidad, claves de un verano feliz para los cines de EE.UU.

Tras la floja taquilla del verano pasado en los cines de Estados Unidos , la temporada estival del 2018 ha dejado una notable recaudación en Hollywood con un destacable éxito de superproducciones y secuelas pero también de cintas más modestas, como "Crazy Rich Asians", que apuestan por la diversidad.

Todavía con algunos días por delante antes de cerrar la campaña veraniega, un periodo en el que los estudios concentran la mayor parte de sus apuestas para el gran público, las estimaciones de consultoras como comScore apuntaron que la recaudación total en Norteamérica (los datos de Canadá se suman siempre a los de Estados Unidos) ya ha superado holgadamente los US$ 4,000 millones.

El listón no estaba muy alto en esta ocasión, ya que el verano del 2017, con 3,778 millones de ingresos, fue el peor desde el del 2006, en el que la taquilla total ascendió a 3,732 millones.

Tras unos meses sin grandes patinazos, con "Solo: A Star Wars Story" como triste excepción, AMC, la mayor cadena de cines en Estados Unidos, reflejó la buena marcha del sector al señalar que en su segundo trimestre, el que va de abril a junio, obtuvo US$ 22.2 millones de beneficio neto frente a los US$ 176.5 millones de pérdidas que había registrado en el mismo periodo del 2017.

Aunque normalmente se considera que el verano cinematográfico para Hollywood comienza en mayo y termina en agosto, el 2018 ha sido un poco particular, ya que "Avengers: Infinity War", la película llamada a articular el complejo entramado narrativo de las cintas de Marvel, se estrenó el 27 de abril.

Con US$ 678 millones de recaudación, esta película ha sido la reina del verano en Estados Unidos y Canadá y se ha quedado cerca de igualar a "Black Panther", todo un fenómeno que ha sumado US$ 700 millones desde febrero.

"Avengers: Infinity War" dejó claro que los superhéroes (y sus incontables secuelas) tienen todavía mucha vida comercial por delante, tal y como mostraron los éxitos veraniegos de "Deadpool 2" (US$ 318 millones) y "Ant-Man and the Wasp" (US$ 208 millones).

De continuaciones y de ganar mucho dinero sabe más que nadie Disney, que con "Incredibles 2" no solo consiguió US$ 594 millones de ingresos sino que además batió el récord de la película de animación más taquillera de la historia en Estados Unidos y Canadá.

Y los dinosaurios de "Jurassic World: Fallen Kingdom", la película del español J.A. Bayona, también se comieron los cines a grandes bocados hasta anotarse US$ 412 millones.

Entre los patinazos de Hollywood sobresale "Solo: A Star Wars Story", cuya recaudación de US$ 213 millones, para un total en todo el mundo de US$ 392 millones, se quedó muy lejos de las esperanzas galácticas de Disney y Lucasfilm.

También resultó decepcionante la taquilla de "Skyscraper", película de acción de Dwayne "The Rock" Johnson que, con US$ 226 millones en el mercado internacional, pudo maquillar los escasos US$ 67 millones que obtuvo entre Estados Unidos y Canadá.

Mucho mejor funcionaron otras cintas del género como "Mission: Impossible - Fallout", con US$ 181 millones; y "The Meg", con US$ 84 millones y tan solo dos semanas en la gran pantalla.

Y, más allá de negocios descomunales y cifras astronómicas, este verano demostró que el público responde de manera positiva a películas que llevan la diversidad y la inclusión en su ADN.

El mejor ejemplo fue la comedia romántica "Crazy Rich Asians", que se estrenó el pasado fin de semana y que alcanzó el número uno de la taquilla con una excelente recaudación de US$ 34 millones.

Se trata de la primera película de un gran estudio de Hollywood, en este caso Warner Bros., encabezada por un reparto formado completamente por actores de origen asiático desde el lanzamiento de "The Joy Luck Club" (1993).

Además, historias sobre la población afroamericana o con actores o cineastas negros también recibieron el respaldo de la crítica y de los fans.

Así, "BlacKkKlansman", del prestigioso director Spike Lee, ha sumado US$ 23 millones tras dos semanas en los cines; y "Sorry to Bother You", del activista y músico Boots Riley, se ha anotado US$ 16 millones.