Diciembre es un mes que, a pesar de las circunstancias de este año, nos convoca alrededor de la mesa para compartir. La comida y la bebida entonces se convierten en parte de estas celebraciones. Sin embargo, lo que es motivo de alegría también puede ser de preocupación para muchos. ¿Cómo evitar comer mal y en exceso durante estas fehas? ¿Qué alimentos deben acompañar nuestra cena navideña?

Conversamos con la nutricionista Sylvia Rodríguez, nutricionista y blogger de Healthy Pleasure.

¿Por qué la Navidad suele ser motivo de preocupación para aquellos que buscan cuidar de su peso? ¿Pueden los platillos tradicionales de esta época perjudicar nuestra salud?

Eso normalmente sucede porque en esta época hay muchas celebraciones alrededor de la comida, se suele comer y beber en exceso y como resultado se ve una tendencia a ganar más peso. Este tipo de platillos no pueden perjudicar nuestra salud, el exceso sí. Si llevamos una vida en equilibrio sin estresarnos por el tema de la comida, disfrutamos el momento de comer lo que tanto esperamos por ese día en el año, realmente no tendría que existir una preocupación. Por otro lado, si llevamos durante el año esta idea de estilo de vida en equilibrio sin prohibirnos y llevar las cosas al extremo, no existirían esas ganas tan grandes de comer en exceso la noche navideña.

¿Qué complicaciones en la salud pueden provocar los excesos en estas fechas?

En general un exceso en alimentos no saludables, en esta o cualquier fecha podría llevar a complicaciones en la salud si es a largo plazo o por un tiempo prolongado. El exceso del consumo de grasas saturadas que se encuentran en frituras y productos de panadería y el exceso de sodio y de azúcar añadida en bebidas y alimentos pueden producir enfermedades crónico no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2 y dislipidemias.

¿Qué platos o alimentos deberíamos incluir en nuestra mesa navideña para disfrutar de una cena deliciosa y al mismo tiempo saludable?

Recomiendo que no dejen de lado las verduras en esta cena. Puede ser en forma de ensalada cruda, verduras cocidas, salteadas, horneadas, en la forma que gusten pero esas verduras además de vitaminas y minerales van a aportar fibra, la cual tiene un gran impacto en nuestro organismo: regula la glucosa en sangre, el colesterol y mejora la digestión.

¿Existe algún alimento que debamos evitar?

Lo único que no recomiendo consumir en exceso es alcohol, no es considerado alimento, pero es una bebida que está en la mayoría de celebraciones. Por otro lado, no me parece necesario evitar o restringir alimentos, siempre y cuando no sean consumidos en exceso, todo con equilibrio.

¿Funcionan los jugos détox o dietas desintoxicantes para limpiar el cuerpo de los excesos de las fiestas?

No, y este es un gran error. No existe ningún jugo o alimento que desintoxique nuestro organismo y tampoco que limpie los excesos de las fiestas. El cuerpo por sí solo cumple con esta función de eliminar sustancias de deshecho a través de una alimentación saludable para que así el hígado, riñones, piel, sistema respiratorio y en general todo el cuerpo ayude a desintoxicarnos adecuadamente.

¿Qué otras recomendaciones deberíamos seguir en estas fechas para mantenernos saludables?

Para mantener una buena alimentación la clave es el equilibrio. Si te provoca disfrutar de una comida o alimento que tal vez no sea muy saludable esa noche junto a la familia, por favor, hazlo. Si te provocó hacerlo otro día durante el año, por favor hazlo. Creo que no existe nada peor que vivir con restricciones, pues esto generará tener una mala relación con la comida. Recomiendo comer más vegetales durante el día, disminuir el consumo de alimentos procesados, tomar más agua, hacer más actividad física y realizar todo esto con el fin de cuidar de la salud, no solo con el objetivo de bajar de peso. Y si este es el único objetivo que se tiene, es importante visitar a un nutricionista, porque es el único especialista que puede asesorar sobre alimentación.