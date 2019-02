"Super Bowl", el evento en el que se paga US$ 5 millones por 30 segundos en televisión

Un día en el que se pagan US$ 5 millones por 30 segundos de televisión , 1,300 millones de alitas de pollo se untan en salsa barbacoa y toneladas de aguacates llegan al país, así es la final del fútbol americano en EEUU, el evento de los eventos para los estadounidenses y un emblema para la cultura pop y el deporte.

Este domingo, más de 100 millones de televisores conectan en EE.UU. con la gran final de la liga de fútbol americano (NFL, por su sigla en inglés), una cita anual que desborda el ámbito deportivo y se convierte en un gran evento que, en cierto modo, paraliza al país en una fiesta que celebra lo más reconocible -y manido- de la cultura de masas estadounidense.

Así es el caso de Aaron, quien vive en los suburbios de Washington con su pareja y celebra una reunión con varios amigos para ver el partido.

"Pondremos la final y estamos pensando en encargar pizzas y alitas de pollo", dice el correo electrónico que hace las funciones de invitación.

La idea no es precisamente original, pues durante este evento los estadounidenses consumen más de 1,300 millones de alitas de pollo, según cálculos del Consejo Nacional del Pollo, que acaba de poner en marcha una campaña para pedir al presidente de EE.UU., Donald Trump, y al Congreso que declaren el día después del Super Bowl como fiesta nacional.

"Día Nacional de Apreciación de la Alita de Pollo", es el nombre propuesto para la conmemoración por esta asociación cuya sede está a tres calles de la Casa Blanca.

Como se puede apreciar, mención al deporte, el origen de este gran evento, ninguna. Pero de eso va el asunto.

"¿Fútbol? Yo apenas sigo la liga pero esto es más que eso. El SuperBowl es una fiesta, ¡una gran fiesta estadounidense!", comenta Vanessa antes de entrar en un bar que organiza eso, una fiesta, por la competición deportiva, con globos y descuentos en margaritas y cervezas mientras dure el partido.

El consumo de cerveza también se dispara en esta fecha, con más de 1,200 millones de litros según varias estadísticas. De hecho, en 2016 los repartidores de cerveza tuvieron serios problemas para abastecer a la ciudad de San Francisco (California), sede de la final aquel año y que dio grandes problemas a los camiones con sus pronunciadas cuestas.

Atlanta es la ciudad anfitriona de este año. Las estadísticas estiman que unas 150,000 personas han llegado a la capital del estado de Georgia con motivo del Super Bowl, y entre sus visitantes más destacados, además de los jugadores de fútbol americano, sobresale la banda Maroon 5.

El grupo liderado por Adam Levine es el encargado de amenizar con su actuación el descanso del partido, el otro gran momento de esta cita y que años atrás han protagonizado con ostentosos espectáculos artistas como Madonna, Beyoncé, Lady Gaga y Coldplay.

Este acto musical es el gran reclamo de muchos para sentarse frente al televisor, como resume Robbie, un estudiante universitario que duda en acudir a alguna de las fiestas que su campus organiza este domingo con motivo del Super Bowl.

"No juega un equipo que me interese y tampoco soy un gran aficionado, pero me gusta mucho Maroon 5 y ya sabes, es el número musical del año", comenta este joven.

La pausa, que para los espectadores es de todo menos un descanso, tiene tal importancia que las marcas están dispuestas a pagar millones de euros por un puñado de segundos que intenten captar la atención de los televidentes.

Este año, además, han marcado récord, pues la cadena anfitriona, la CBS, cobrará US$ 5.3 millones por 30 segundos de anuncio publicitario.

Un segundo sale a unos US$ 175,000 en este mercado.

Pero además, como toda buena fiesta, el Super Bowl salpica a los vecinos y los involucra en su locura ociosa.

En México, los productores de aguacates aumentan la exportación a EE.UU. las semanas previas a la cita deportiva hasta el punto en el que llegan unas 120 toneladas de este fruto para hacer principalmente guacamole, según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

Y no sólo los aguacates cruzan la frontera, la señal de la Super Bowl también lo hará para sintonizarse en 15 millones de televisores mexicanos.

Así, toda una coreografía de números imposibles y circunstancias paralelas para ver a Los Patriots de Nueva Inglaterra y Los Rams de Los Ángeles disputarse el "gran tazón".