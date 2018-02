Super Bowl 2018: Un anuncio de 30 segundos costará más de US$ 5 millones

Las empresas que busquen anunciarse en la edición 52 del Super Bowl, a realizarse el próximo domingo, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia, deberán pagar un promedio de US$ 5.05 millones por 30 segundos de anuncio durante el partido.

Según el portal Forbes México, la firma de análisis Kantar Media se ha visto una evolución en las inversiones que realizan las empresas para anunciarse en el evento deportivo más visto en la historia de Estados Unidos.

Aunque en la edición 2017 la cifra llegó a los poco más de US$ 5 millones que le costó a las marcas anunciarse por 30 segundos, se espera que la tendencia siga con la misma dinámica.

Hace diez años, un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl costaba US$ 2.70 millones y la cifra no ha dejado de crecer en cada año.

En poco más de medio siglo de existencia, la final de la National Football League (NFL) se ha convertido en el ritual anual estadunidense que combina como ningún otro evento, el deporte con los negocios.

Este año se espera que el partido genere unos US$ 500 millones para la cadena NBC, encargada de transmitir el evento.

En el primer año del Super Bowl, los anunciantes pagaron US$ 42,000 en 1967. En ese entonces cada segundo costaba un promedio de US$ 1,300, 125% menos que en la actualidad.

Los mejores anunciantes

Las posiciones publicitarias más grandes en el Super Bowl tienden a estar en manos de conocidos publicistas, señala Kantar.

En un año típico, los cinco principales gastadores representan aproximadamente el 30% de los ingresos publicitarios totales, incluso cuando cambia la composición del grupo.

Anheuser-Busch In Bev fue el principal anunciante en 2017 con un gasto de US$ 35 millones. El fabricante de cerveza se ha colocado en los primeros dos lugares de la clasificación anual durante al menos 36 años consecutivos.

Deutsche Telekom ocupó el segundo lugar con US$ 30 millones de gasto para la marca inalámbrica T-Mobile. Procter & Gamble tuvo US$ 25 millones y Fiat Chrysler con US$ 20 millones fueron terceros y cuartos, respectivamente.