En la actualidad, el Super Bowl es el evento deportivo más caro y rentable del mundo. Según la revista Forbes de México, se pueden llegar a mover más de US$ 620 millones, cifra con lo que supera lo que fue la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao del año pasado, que llegó a facturar más de US$ 600 millones.

Según la cadena televisiva CNBC, las marcas que difunden un anuncio en este evento deportivo pueden desembolsar hasta US$ 30 millones por trasmitir un anuncio de solo 30 segundos. En esta cifra se incluye el costo de producir el propio comercial, la expectativa que se alimenta en las redes sociales, televisión y otros detalles adicionales.

Esta cadena también indicó que el precio destinado al espacio publicitario subió en un 11%. En ese caso, el segundo de trasmisión cuesta unos US$ 166,000, lo que indica que si se transmiten 30 segundos, el monto final de pago es de US$ 5 millones.

Se conoce que algunas marcas compraron espacios por 60 segundos cada uno. Estas son Coca-Cola, Audi, KIA y Honda.

En otro lado, también se incluirá nuevos anunciantes. Destacan las marcas LG, Pokemon, Colgate, Persil ProClean de Henkel, Bai, Buick, PayPal, SunTrust y SoFi.

La rentabilidad de este espacio se ha visto en los números. Según Kantar Media, en los últimos 10 años el anunciante que más invirtió fue la cadena de cervezas, Anheuser-Busch InBev, quienes dejaron ingresos superiores a los US$ 287 millones. Le sigue en este conteo Pepsi con US$ 172 millones. Cerrando el top 5, Coca-Cola, Chrysler y General Motors.

Hay que tomar en consideración que otro tema que mueve mucho dinero en este evento son las entradas. Por ejemplo, en portales como SeatGeek la más económica se pudo adquirir en US$ 3,000. Pero si te hubiera gustado estar cerca de la cancha, el costo no bajan de los US$ 15,000.

Forbes México indica que Coldplay no recibirá un pago por presentarse en el entretiempo del partido. Pero, afirman que fue una buena pantalla para que vendieran las entradas de sus próximos conciertos.