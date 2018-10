Sunarp: conozca gratis el número de la partida registral de su casa

Pensando en los usuarios, la Sunarp ha implementado, a través de su portal web institucional, un mecanismo de consulta gratuita que permita al propietario de uno o más predios inscritos conocer el número de las partidas registrales de sus casas.

El objetivo de esta nueva funcionalidad es brindar a las personas (peruanas o extranjeras con carnet de extranjería) un servicio gratuito de consulta de propiedad, que les permite conocer de forma eficiente y con celeridad los números de las partidas registrales de sus casas, para así poder iniciar los trámites registrales de inscripción y publicidad que requieran, o en su defecto, los actos extra registrales que consideren pertinentes.

A través de este servicio se puede hacer frente a un problema habitual ya que los propietarios de predios inscritos no suelen conocer el número de las partidas registrales de sus predios (departamentos, cocheras, depósitos, terrenos, etc.), hecho que les genera inconvenientes y demoras en los actos o contratos que desean realizar, justamente por no tener al alcance el número de las partidas registrales de sus predios.