Subastan el contrato que The Beatles firmó con el hombre que los llevó al estrellato

Brian Epstein fue el hombre responsable de impulsar la carrera de The Beatles y conducirlos al estrellato. Por esto, el primer contrato que el el cuarteto de Liverpool firmó con él fue subastado recientemente.

Es así que, según informa EFE, el documento se vendió este martes por más de US$341,000 en la casa de subastas Sotheby's, en Reino Unido. El papel está escrito a máquina, con fecha del 24 de enero de 1962, e incluye las rúbricas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el baterista original del grupo, Pete Best.

No figura, sin embargo, la firma del propio Epstein, quien dijo en su momento que no quería que el cuarteto se viera atado a él si las cosas no funcionaban, aunque les manifestó su compromiso, según informa Infobae.

The Beatles The Beatles Difusión

"En ese instante no me pareció sensato recoger las firmas de cuatro adolescentes en un trozo de papel cualquiera", dijo, de acuerdo con un comunicado emitido por Sotheby's.

"No tenía cien por cien fe en mí mismo de que podía ayudar a los Beatles de forma adecuada… Quería liberarlos de sus obligaciones si yo sentía que así les iría mejor", expresó.

Cabe mencionar que el contrato forma parte de una subasta de literatura inglesa, historia, libros infantiles e ilustraciones que empezó el pasado 1 de julio.