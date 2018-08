tendencias Subastan un cartel inédito de la saga Star Wars por US$ 26,400 La casa de subastas Heritage Auctions había tasado inicialmente el póster con un precio de entre US$ 5,000 y US$ 10,000, pero debido a su "singularidad" dobló esta cantidad.

Esta foto proporcionada por Heritage Auctions muestra un raro póster de la secuela de "Star Wars", "The Empire Strikes Back", que se vendió en una subasta por $ 26,400 el domingo 29 de julio de 2018 en Dallas. (Foto: AP). Agencia AP