lujo Subastan 400 joyas de la realeza india por US$ 109.2 millones Unas 400 joyas de la realeza india alcanzaron este miércoles un precio récord de US$ 109.2 millones en la casa de subastas Christie's, en Nueva York, aunque no lograron superar el máximo que alcanzaron las alhajas de la fallecida actriz Elizabeth Taylor en el 2011, de US$ 116 millones.

