El Inter de Milán festeja el título y se convierte en el primer equipo de propiedad extranjera (está controlado por el grupo chino Suning) en ganar el campeonato italiano. ¿Quién preside el triunfo? Steven Zhang, hijo del dueño de Suning y presidente del club. El otro reto que toca asumir ahora es resolver los problemas financieros del club que el ‘Scudetto’ no puede esconder.

Dudas y deudas

Hay varios temas sobre la mesa. Entre ellos, que el club haya registrado pérdidas la temporada pasada de más de US$ 120 millones, según explica la agencia AFP.

Su propietario chino Suning Holdings también tiene las cuentas poco saneadas debido al impacto de la pandemia en su negocio.

Esta empresa, que se dedica a la distribución de productos electrónicos, posee desde el 2016 cerca del 70% de las acciones del Inter que pagaron por US$ 325 millones para adquirirlo. El grupo tiene también otros US$ 1,200 millones en bonos que vencen este año, más de la mitad de su carga total de deuda pendiente, según recoge El Cronista de Dealogic.

Por eso, a finales de febrero, el grupo cedió el control de su club chino, el Jiangsu FC. Sin embargo, estas decisiones, en lugar de tranquilizar a los aficionados y empleados del Inter de Milán, terminó por asustarlos. Al punto que el entrenador Antonio Conte pidió “una clarificación” de la situación del club.

Según informa el Financial Times, Zhang busca un socio inversor que aporte liquidez. Según el portal, se necesita recaudar casi US$ 250 millones en efectivo.

En la lista de candidatos estarían algunos fondos para invertir con un préstamo o adquiriendo el resto de las acciones del club (31%), el cual pertenece a LionRock Capital.

De acuerdo con el cronista, se tuvo conversaciones con el grupo de capital privado BC Partners. “Pero esas negociaciones terminaron después de que las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la valoración”.

Para Suning, el club italiano vale más de US$ 1,200 millones, mientras que BC Partners valora al grupo en US$ 900 millones.

Salarios y contratos

Suning confirmó la búsqueda de nuevos socios como una medida “razonable y prudente”.

El entrenador Antonio Conte ya denunció públicamente a sus dirigentes por la falta de apoyo y amenazó con abandonar el club.

En enero, según La Repubblica, el club no podía afrontar los salarios tanto de futbolistas como de cuerpo técnico. “Ha tenido que posponer pagos a terceros como el del fichaje de Achraf Hakimi, del Real Madrid”, informó el portal italiano.

Por eso, a pesar del triunfo, la prensa italiana ya habla sobre un reajuste en la nómina. Los nombres aún son difíciles de decidir, puesto que Conte permanecería con el club si se conserva a los mejores.

Los sueldos anuales de Romelu Lukaku (US$10.2 millones), Christian Eriksen (US$ 9 millones), Alexis Sánchez (US$ 8.4 millones) y Arturo Vidal (US$ 7.4 millones) serían los más altos.

Varios asuntos quedan por definir este mes para el Inter de Milán y cualquier decisión podría agriar el dulce sabor del título.

CIFRAS

US$ 745.5 millones es el valor de mercado del Inter de Milán, según la web Transfermarkt.

US$ 148.5 millones es el valor de mercado de Romelu Lukaku, el jugador más valioso del equipo.

EN CORTO

Artífice y verdugo. Antonio Conte, actual director técnico del Inter, es quien en su pasado como futbolista abrió el camino de éxitos deportivos para Juventus, que logró ser campeón durante nueve temporadas seguidas en el Calcio. Diez años después y como entrenador del equipo rival, Conte ha roto la racha juventina y se lleva el Scudetto.