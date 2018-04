Steven Spielberg, el primer director cuyas cintas recaudan más de US$ 10,000 millones

(EFE).- Steven Spielberg se ha convertido en el primer director en la historia del cine cuyas películas recaudan más de US$ 10,000 millones, según la web especializada Entertainment Weekly.

El cineasta ha alcanzado esa cifra gracias a los ingresos de su último trabajo, la película de ciencia ficción "Ready Player One", que lleva acumulados cerca de US$ 500 millones en la taquilla mundial.

Considerado el "rey Midas" de Hollywood, el realizador ha conseguido este récord gracias, especialmente, a sus títulos más comerciales, como las películas de Indiana Jones, las dos primeras partes de "Jurassic Park" o su clásicos "Jaws" y "E.T.: The Extra-Terrestrial".

"Jurassic Park" se mantiene como el mayor éxito en la carrera de Spielberg, con US$ 983.8 millones (sin ajustar por la inflación), por delante de "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", con US$ 786.6 millones, y "E.T.: The Extra-Terrestrial", con US$ 717 millones.

Según los datos de la web especializada Box Office Mojo, el siguiente director de cine más exitoso de la historia es Peter Jackson, con US$ 6,502 millones, la mayoría provenientes de las trilogías "The Lord of the Rings" y "The Hobbit".

Tras ellos aparecen Michael Bay (US$ 6,451 millones), James Cameron (US$ 6,139 millones) y David Yates, de la saga Harry Potter, con US$ 5,347 millones.