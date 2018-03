Stephen Hawking: 15 frases que dejó una de las mentes más brillantes de la humanidad

1. "El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder".

2. " La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser dios, y no tener nada que descubrir".

3. "Einstein se equivocaba diciendo que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que a veces los arroja a donde no podemos verlos".

4. " Debemos intentar comprender el comienzo del Universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo".

5. " Limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería limitar el espíritu humano. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento".

6. "Preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del polo norte".

7. " Sólo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales".

8. "He notado que aun la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle".

9. " Inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios".

Foto 2 | Stephen Hawking falleció la madrugada de hoy (hora inglesa) a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge. El astrofísico desafió las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el científico más popular del mundo. Hawking demostró, ente tantos otros descubrimientos, que la Teoría General de la Relatividad implica que el espacio y el tiempo tienen su principio en el Big Bang, y su final en los agujeros negros. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

10. "Los virus de computadoras deberían ser considerados como vida. Pienso que esto dice algo acerca de la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos creado es puramente destructiva. Hemos creado una forma de vida a nuestra imagen y semejanza".

11. "Obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda. Pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero".

12. " Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativo americanos".

13. "Nuestra única posibilidad de sobrevivir a largo plazo es expandirse hacia el espacio. Las respuestas a estas preguntas demuestran que hemos hecho un gran progreso en los últimos cien años, pero si deseamos seguir más allá de los próximos cien años, el futuro está en el espacio. Es por ello que estoy a favor de los vuelos espaciales".

14. "El Universo no solo tiene una historia, sino cualquier historia posible".

15. "La voz que utilizo es la de un antiguo sintetizador hecho en 1986. Aún lo mantengo debido a que todavía no escucho alguna voz que me guste más, y porque a estas alturas, ya me identifico con ella".