Stephan Larsson: “Las victorias nunca se celebran en solitario, siempre en conjunto”

Para Stephan Larsson la práctica del deporte extremo es una forma acertada de empatizar con los usuarios de la marca que maneja a nivel local: Under Armour. Es, dice, la manera precisa de estar en las dos orillas y así conocer mejor qué es lo que los clientes buscan.

Aficionado al enduro en bicicleta, disciplina que involucra el ciclismo de montaña cuesta abajo con carrera tipo rallie, Larsson asegura que, aunque de momento esté lesionado, jamás hay tantos obstáculos para retornar al ruedo.

¿En qué rubros se ha desempeñado?, ¿y cómo vuelca ahora ese aprendizaje?

He estado en empresas de seguros, consumo masivo, y hace cinco años entré en una empresa de retail deportivo. Han sido distintas áreas y eso me ayudó porque le das un enfoque 360 al negocio actual.



Under Armour tiene casi cuatro años en Perú, ¿cómo funciona el equipo?

Esta es una empresa que le da mucha importancia al trabajo en equipo, las victorias nunca se celebran de modo individual, sino en conjunto. Creo que la fuerza de trabajo en equipo hace que los resultados se den. Por eso estamos enfocados a colaborar en conjunto para conseguir los resultados que queremos.

Con el respaldo de una multinacional, ¿la toma de decisiones es más flexible?

Cada mercado es diferente, cada uno tiene sus propias características y resultados. Sí tenemos objetivos que provienen desde un mandato global, pero para implementarlas las decisiones se toman aquí.

¿Hace algún deporte para obtener un balance entre lo personal y laboral?

Sí, hice muchos años motocross y ahora estoy haciendo un deporte de bicicleta que se llama enduro y se ha puesto muy de moda en Lima. Es similar al down hill, en donde usas bicicletas diseñadas para bajar (montaña), solo que en esto subes pedaleando y de ahí te lanzas como en down hill. Tienes un poco de esos dos mundos, y a veces suceden accidentes como este (ríe mientras se señala el brazo).

¿La preparación y constancia para esta disciplina es intensa?

Sí, porque es un deporte de riesgo, full adrenalina. Trato de practicarlo cuatro o cinco veces por semana, a no ser que esté lesionado como ahora, pero es un deporte que impone muchas exigencias.

¿Practicar esto y liderar el desarrollo estratégico de una marca le provee una ventaja añadida?

Creo que sí, porque finalmente estás viviendo eso que tratas de vender. Entonces estas metido en el mundo del deporte, sabes lo que necesitas, que es probablemente lo mismo que los clientes necesitan a la hora de practicar sus deportes. Puedes empatizar.

¿Hay un contacto muy estrecho con sus pares de la región?, ¿cómo redunda esto en la estrategia de marca?

Creo que es importante trabajar con ellos porque probablemente ven oportunidades de negocio que uno no ve, una solución que quizá esté funcionando en otro país, que no se está probando acá, y se puede replicar. La comunicación es superimportante porque así puedes ver oportunidades. O incluso puedes aprender de los fracasos para no replicarlos.

¿Este es un sector que llega a ser absorbente o cómo lo definiría?

El retail es 24/7, y si no le sigues el ritmo, mueres. En nuestro caso, estamos en constante contacto con los representantes de otros países de la región todos los días sea por call o por correo. Es un sector que nunca para.

¿Y cómo se maneja esto cuando hay que ausentarse por vacaciones?

La clave es la confianza. Si hay colaboración más una buena relación, uno puede ausentarse tranquilamente porque sabes que tienes detrás un equipo que te va a respaldar.

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?

El plan es delegar, acompañar y enseñar. Que todos sepan la función de negocio, y qué le toca a cada uno.

¿Qué destinos son sus predilectos?

Me gusta conocer sitios nuevos. Ya estoy planeando mi siguiente viaje y sería un país nórdico, como Irlanda o Noruega.

El Dato Plan de expansión. El brand manager de la marca adelanta que se alista la inauguración de dos a tres tiendas por año hasta 2020, para luego en 2021 ingresar con una tienda propia a provincias. Esta llegada se concretaría en Cusco o Trujillo (Gestión 10.04.2019 ).