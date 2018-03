Startups: Cinco formas de vencer a las grandes compañías

- / -

Foto | 3. Nunca te intimides. Todos saben que eres una compañía pequeña, pero no tienes que actuar como tal. El que tu competencia gaste cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo o mercadotecnia no quiere decir que sea mejor que tú. Contrata superestrellas que sepan cómo desarrollar productos fantásticos y que se sientan apasionadas por tu negocio. Esto demostrará que eres un verdadero líder. Irradia seguridad en ti mismo, sé inteligente, exige que se lleven a cabo las acciones que planteas y cree en el poder de establecer metas (y cumplirlas). Si crees que tus competidores más grandes no tienen posibilidad de vencerte, algún día no podrán hacerlo.