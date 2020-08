IV: A New Hope (1977)Es uno de los filmes que más cambios ha sufrido dentro de la franquicia. Originalmente, existía una escena en donde se veía a Luke Skywalker explorando el espacio desde Tatooine. Luego, se aprecia que este personaje se reúne con sus amigos en un comedor, detalle que fue omitido en el producto final del filme, pero que se infiere.

Después, George Lucas borró un diálogo entre Skywalker y C3PO, mientras buscan a R2D2. Más adelante, cuando llegan a la cantina de Mos Eisley, se puede apreciar a Han Solo acompañado por una musa, lo que hace cambiar un poco su personalidad.

V: The Empire Strikes Back (1980)Principalmente, se eliminaron algunas escenas en donde tenía protagonismo la bestia del planeta Hoth, Wampa. Para la versión especial de 1997, cambió incluso de figura y se optó porque se mantenga una identidad más misteriosa. También se borraron algunos cortejos entre Skywalker y la princesa Leia.

Lucas también retiró algunas escenas en donde se puede apreciar el entrenamiento de Luke con Yoda. Además, se retiró el momento en que Leia le está colocando la mano robótica a Skywalker, después que Darth Vader se la sacara en plena batalla.

VI: Return of the Jedi (1983)Una de las principales escenas que fue borradas en el 'Return of the Jedi' fue el momento en que Luke Skywalker termina de reparar su espada de luz, lo que refleja una madurez en su entrenamiento como jedi. Luego, antes de partir con rumbos distintos, estos personajes se enfrentan a una tormenta de arena que les impide llegar a sus naves. Más adelante, se aprecian escenas de los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del imperio.

I: The Phantom Menace (1999)'La Amenaza Fantasma' también sufrió algunos cortes. Por ejemplo, se quitó una escena en donde Qui Gon Jinn, Obi Wan Kenobi y Jar Jar Binks tienen que salir airosos de una de una catarata. Después, se cortaron algunas imágenes en la carrera de Tatooine que ganó Anakin y una pelea que tuvo con Greedo, quien más adelante se convirtió en un cazarrecompensas que murió a manos de Han Solo.

II: Attack of the Clones (2002) Para la segunda parte, Lucas prefirió restar una escena en donde Padme declara frente al cenado galáctico. Luego, se eliminó otra en donde Obi Wan visita el templo jedi y se encuentra con un busto de su fallecido maestro, Qui Gon Jinn. También desaparecieron varios momentos en donde Anakin comienza su romance con Padme.

III: Revenge of the Sith (2005)En esta parte, se decidió eliminar algunas escenas en donde Obi Wan y Anakin pelean contra los soldados imperiales. Después, se aprecia como Padme conversa con Bail Organa para darle forma a lo que sería la Alianza Rebelde. Finalmente, se ve como Yoda se val exilio.