Stan Lee y la fortuna que amasó en vida

A los 95 años, la leyenda del cómic Stan Lee falleció en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos. Su hija, J.C. Lee, confirmó el deceso.

Gracias a la creación de Spider-Man, Iron Man, Hulk y otra variedad de superhéroes de Marvel Comics, Stan Lee ganó reputación y fama. También fue un hombre clave en la transformación de Marvel en un gigante del cómic en la década de 1960.

Decenas de películas de superhéroes adaptados de los cómics de Lee fueron producidas en las primeras décadas del siglo XXI. Según cálculos de expertos de la industria del cine, estas cintas recaudaron más de US$24,000 millones en todo el mundo.

Todavía como empleado de Marvel, Stan Lee recibió pagos limitados por sus personajes y no logró amasar una gran fortuna en vida.

En 1998 luchó por el 10% de las ganancias de las películas y programas de televisión con personajes de Marvel. En 2002 demandó para reclamar su parte, meses después de que "Spider-Man" conquistara los cines. No obstante, solo recibió un pago único de US$10 millones tres años después al conseguir un acuerdo legal.

En una entrevista con Playboy, donde habló sobre escándalos y demandas, Lee desmintió poseer un patrimonio de US$250 millones.

"Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra. [...] Ni en mis más locos sueños he tenido esas cifras locas que dicen", dijo en aquella ocasión.

Lo cierto era que Lee sí percibía un sueldo vitalicio como director emérito de Marvel luego que Walt Disney Company compró Marvel Entertainment por US$4,000 millones en el 2009. Algunos medios han señalado que dicho salario ascendía a un millón de dólares al año, una cifra ínfima si se tiene en cuenta los ingresos que han generado las películas de superhéroes.

Lee nunca habló abiertamente sobre su fortuna. En una investigación de abril de este año, The Hollywood Reporter cifró su patrimonio entre US$50 millones y US$70 millones.