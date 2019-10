Tendencias







Sotheby’s subastará pintura “Le Repos” de Picasso con un precio estimado de hasta US$ 35 millones El lienzo tiene un precio estimado de entre US$ 25 millones y US$ 35 millones y se expondrá en las galerías de Sotheby’s en Hong Kong, Londres y Los Ángeles antes de estar disponible para la admiración del público en Nueva York.