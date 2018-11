Sotheby's subastará en diciembre 200 objetos de Frank Sinatra y su mujer

Sotheby's subastará en diciembre 200 artículos pertenecientes al cantante fallecido Frank Sinatra y la que fue su mujer durante 22 años, entre ellos un anillo de compromiso de 20 quilates y guiones originales de Hollywood , así como obras de arte de sus casas de Palm Springs, Los Ángeles y Malibú.

La casa de subastas dio a conocer así el contenido de lo que define como el legado de "Lady Blue Eyes", propiedad de Barbara y Frank Sinatra, con artículos que reunió el matrimonio durante más de dos décadas y que retratan sus vidas públicas y privadas.

El anillo de compromiso de diamantes de más de 20 quilates de Barbara Sinatra, que Frank Sinatra le entregó en una copa de champán, se encuentra entre las joyas que están a la venta y su precio estimado de salida es de entre US$ 1 millón y US$ 1.5 millones, confirmó Sotheby's.

También se encuentra en este legado las copias de los guiones "From Here to Eternity", por el que Sinatra ganó un Óscar, y "Ocean's 11.", así como pinturas, cartas firmadas y accesorios personales.

Una parte de las ganancias de las subastas de diciembre, que no se especifica en la nota de Sothesby's, beneficiará al Centro para Niños Barbara Sinatra en Rancho Mirage, California, una organización sin ánimo de lucro fundada por la pareja en 1986, que busca brindar asesoramiento a las víctimas de abuso físico, sexual y emocional de niños.