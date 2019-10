¿Cuál fue la primera venta de Sotheby’s? En 1744, un librero londinense llamado Samuel Baker subastó unos libros raros de una colección de un aristócrata.

Durante los próximos 270 años, Sotheby's se abrió camino en el arte y joyería y se convirtió en una potencia mundial, sinónimo de la venta de artículos de lujo para los conocedores con mucho dinero.

Actualmente, el subastador histórico por excelencia busca alcanzar más consumidores gracias a un gran esfuerzo online. A partir de este otoño, Sotheby's comenzará la trasmisión de subastas en vivo en eBay, permitiendo que 149 millones de compradores online realicen sus 'pujas' en tiempo real.

Los postores online han estado cada vez más dispuestos a dar cuantiosas sumas de dinero en efectivo. Así, el número de artículos en línea vendidos por Sotheby's aumentó casi un 40% el año pasado, y en abril, una copia anticipada del libro de John James Audubon: "The Birds of America" estableció un record de subastas online de la compañia cuando se vendió por US$ 3.5 millones.

Estos son los cinco artículos más caros que Sotheby ha vendido en su historia:

"The Scream", Edvard Munch (1895)

Se vendió por US$ 119.9 million en mayo de 2012.

Tomó solo 12 minutos para que ocho postores impulsaran el precio de uno de los cuadros más famosos del mundo – la única de cuatro versiones en propiedad privada – a un máximo histórico.

(Foto: AFP)

"Silver Car Crash (Double Disaster)" por Andy Warhol (1963)

Se vendió por US$ 105.4 millones en noviembre de 2013.

Esta imagen monumental serigrafiada de un coche destrozado fue exhibida públicamente sólo una vez en 26 años antes de que una guerra de ofertas telefónicas estableciera un récord para el artista pop.

(Foto: Getty)

"L'Homme Qui Marche I", (English: "Walking Man I") por Alberto Giacometti (1961)

Se vendió por US$ 104.3 millones en febrero de 2010.

La escultura más cara jamás subastada, esta figura icónica de bronce fue originalmente programada para ser parte de una instalación en el Chase Manhattan Plaza de Nueva York.

(Foto: Getty)

"Garçon à la Pipe" (English: "Boy With a Pipe") por Pablo Picasso (1905)

Se vendió por US$ 104.2 millones en mayo de 2004.

Esta obra maestra de la época rosa de Picasso, anteriormente propiedad del editor John Hay Whitney del Nueva York Herald Tribune, fue la obra de arte más cara jamás subastada.

(Foto: AFP)

"Dora Maar au Chat" (English: "Dora Maar with Cat") por Pablo Picasso (1941)

Se vendió por US$ 95.2 millones en mayo de 2006.

Este retrato de la amante de Picasso con un gato en el hombro fue prácticamente invisible para el público antes de que fuera vendida para el multimillonario georgiano Bidzina Ivanishvili.