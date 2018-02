Estas son las mejores fotos de la semana en América Latina, según The Associated Press FOTOS | Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas en la última semana.

- / - FOTO 1 | Los fiesteros tomaron las calles en cientos de fiestas de “bloco” al aire libre antes del popular Carnaval de Río, mientras en Bolivia, los participantes esperaban disfrazados a ser elegidos como uno de sus tres principales personajes en la fiesta. En otra parte de Río, policías ayudan a una mujer angustiada luego de ponerse a cubierto por una balacera entre la policía y supuestos narcotraficantes. - / - FOTO 2 |En Honduras, soldados y policías lanzaron gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra la toma de posesión del presidente, Juan Orlando Hernández, tras los comicios de noviembre que estuvieron rodeados de acusaciones de fraude. - / - FOTO 3 |El expresidente de Ecuador Rafael Correa hizo campaña por el “No” en el referéndum constitucional de este fin de semana que planteará siete preguntas a los electores, incluyendo una que impediría al político volver a optar al cargo. - / - FOTO 4 |Una turista levanta sus tacones en el aire en el asiento trasero de un Chevrolet clásico descapotable rosa antes de una visita por La Habana, Cuba. - / - FOTO 5 |En Perú, más de 480 aves de la especie Sicalis flaveola, conocidas en algunos lugares como “botón de oro”, fallecieron cuando eran transportadas ilegalmente en jaulas atestadas, sin agua ni comida. - / - FOTO 6 |Manifestantes anticorrupción en Lima salieron a la calle con máscaras con la imagen del expresidente de Perú Alberto Fujimori tachadas con una cruz roja para protestar por el indulto por causas sanitarias al exdirigente, que cumplía una condena de 25 años de cárcel por abusos de derechos humanos y sobornos durante su mandato, entre 1990 y 2000. - / - FOTO 7 |Un joven se apuró para recoger los granos de maíz caídos sobre el asfalto desde un camión que fue saqueado fuera del puerto de Puerto Cabello, Venezuela. - / - FOTO 8 | Una seguidora del partido político lanzado por ex rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) escucha un discurso de su candidato a la presidencia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en Bogotá, Colombia. - / - FOTO 9 | Zapatillas de ballet cuelgan de una cuerda durante una protesta de bailarinas argentinas contra la reducción de la financiación de la compañía estatal de danza, en Buenos Aires. Alrededor de 80 bailarines, coreógrafos y otros trabajadores del Ballet Nacional de Danza perdieron su empleo en diciembre por las medidas de austeridad del gobierno. - / -