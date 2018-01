- / -

CRAIG VENTER El decodificador: fundador de Celera Genomics; secuenciador del genoma humano; presidente de Human Longevity Inc. y Synthetic Genomics Inc. El tiempo lo es todo en la ciencia, como lo es en la mayoría de las cosas en la vida. En 1944 Oswald Avery hizo un experimento que demostraba que el ADN era la forma en que se heredaban los rasgos. Pero no obtuvo el Premio Nobel porque todo el mundo quería creer que las proteínas eran el material genético. He tenido suerte. Casi abandoné la preparatoria y decidí no ir a la universidad, aunque tenía una beca de natación. Terminé en Vietnam. Después, tuve que empezar mi educación desde cero. Tuve un profesor de inglés, Bruce Cameron. Nos hicimos amigos de por vida. Si no fuera por él, no habría sobrevivido al primer semestre en el colegio comunitario. Me enseñó a ignorar la tarea y escribir lo que quería.