En las sombras por 25 años, primer Ferrari 275 GTB se subastará

Construido en 1964 y con la secuencia de ensamblaje n. ° 1, chasis 06003, el primer Ferrari 275 GTB está ahora disponible para cualquier fanático de Ferrari de sangre caliente que tenga suficiente dinero y dinero para conseguirlo.

Estimado para obtener de US$ 6 millones a US$ 8 millones cuando se adjudica a Gooding & Co. Martes, Lote 143 de las subastas de Scottsdale del 18 al 19 de enero, este automóvil único sirvió como prototipo y automóvil de desarrollo de Ferrari y Compitió en el Rally de Montecarlo de 1966. La carrera ha sido un escaparate para las mejoras y avances en la tecnología de automóviles desde su inicio en 1911.

El prototipo Ferrari 275 GTB fue la base de todo el programa 275, sucediendo al 250 GT SWB Berlinetta cuando salió de la fábrica de Maranello, Italia. Motor Trend Classic nombró al 275 como el tercer lugar en su lista de los 10 Ferraris más grandes de todos los tiempos, detrás del 250 GTO y 365 GTB / 4 Daytona.

"Este coche ha estado básicamente fuera del radar durante los últimos 25 años", dice David Brynan, especialista senior de Gooding. "Nadie lo ha visto".

Diseñado por Pininfarina, con una carrocería construida por Scaglietti, este primer ejemplo del modelo se construyó originalmente con una carrocería de punta corta y se usó para la experimentación antes de que fuera actualizado al cuerpo de punta larga que Ferrari usaría para sus modelos de producción. El 275 evolucionó durante sus cuatro años de producción para abarcar modelos de dos levas de nariz corta y larga, Berlinettas de cuatro levas y arañas NART.

Ferrari conservó el prototipo hasta principios de 1965 como una máquina de prueba para el modelo de producción, y también como una herramienta promocional para presentar el modelo al público a través de fotografías.

"El 275 fue importante porque fue el primer automóvil de carretera de Ferrari con suspensión independiente", dice Brynan. “Tenía frenos de disco en las cuatro ruedas, tenía un transeje trasero montado. Por lo tanto, en términos de un Ferrari en comparación con la serie 250 que reemplazó, el 275 era un automóvil mucho más moderno y moderno, a diferencia de lo que habían ofrecido anteriormente ".

El clásico de época cuenta con un motor Tipo 213 V-12 de 3.3 litros, una transmisión manual de cinco velocidades y una suspensión independiente en las cuatro ruedas con varillas de control y amortiguadores de bobina. Los registros de la fábrica muestran que se pintó por primera vez Giallo Prototipo (prototipo amarillo), aunque una nota en la hoja de entrega indica que se repintó Rosso Córdoba (rojo) antes de volver a pintarse con el amarillo original.

En enero de 1966, el auto ingresó en el 35º Rally de Montecarlo en el marco del equipo Scuderia Sant'Ambroeus con sede en Milán, la entrada oficial para Ferrari. Luego, el gerente de carreras Eugenio Dragoni reclutó al piloto de pruebas de la fábrica de Ferrari, Roberto Lippi, como navegante y piloto de rally Giorgio Pianta para manejar el vehículo, que ahora lleva la insignia N ° 43 en su carrocería, a través del terreno cubierto de nieve.

Aunque se vio obligada a retirarse temprano de la concentración debido a problemas con la línea de transmisión, Pianta se enfureció con la experiencia, describiéndola como "el recuerdo más hermoso de mi vida" en una entrevista de 1991 con Ferrari World. Continuó diciendo que no podía recordar nada que no fuera hermoso sobre el auto, tomando nota en particular de la puesta a punto y el frenado. Según Brynan, 06003 fue el único modelo 275 que participó en el rally.

En los años intermedios ha cambiado de manos varias veces, pasando gran parte de su vida en Europa antes de ser transportado a Estados Unidos en la década de 1970. Antes del actual propietario no identificado, se mostró en el Cavallino Classic 1993 en Palm Beach, Florida, y desde entonces se ha mantenido bajo llave, fuera de la vista del público. El automóvil conserva su motor 06003 con sello estampado, un kit de rally, una calcomanía del concesionario siciliano en la ventana trasera que data de los años 70, así como marcas de tiza y estampados en todo el automóvil que atestiguan su estado único como los primeros 275 GTB construidos.

En términos de precio estimado, no es de ninguna manera el mejor precio para un Ferrari coleccionable, a pesar de su importancia histórica. RM Sotheby's vendió un G62 de 1962 250 en Pebble Beach en 2018 por $ 48 millones. Gooding & Co. vendió un 275 GTB / C de 1967 (uno de solo 12 fabricados) por $ 14.5 millones en 2017, aunque en general, los modelos coleccionables 275 cambian de manos por precios que van desde aproximadamente $ 1 millón a $ 4 millones.