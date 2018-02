Smartphones: Cuáles serán los equipos que marcarán este 2018

- / -

Foto 7 | iPhone 2018. Con el iPhone X, Apple emprendió un viaje sin retorno. Es el iPhone del décimo aniversario y no podía ser uno más, así que la compañía apostó por varias características arriesgadas, empezando por el Face ID. La supresión del Touch ID no ha estado libre de problemas, aunque finalmente los usuarios se han acostumbrados. Sin embargo, el iPhone X no ha funcionado comercialmente como se esperaba, así que es posible que Apple decida dar un paso atrás en algunos de sus intentos. Sabemos poco o nada del nuevo iPhone de 2018, así que sólo nos limitaremos a señalar las cosas que son probables y las que no. Por ejemplo, es un hecho que la realidad aumentada y ARKit claramente van a continuar formando parte del portfolio de Apple, así que sean cuales sean los smartphones que la marca tiene preparados para este año, vendrán incluidos en ellos. Otra prestación irrenunciable ya es la pantalla sin marcos, aunque no tiene por qué ser OLED. Samsung ha hecho el agosto vendiendo estos paneles a Apple para el iPhone X, aunque no es una característica a la que el fabricante no pueda decir adios. Si el A11 Bionic es el chip del último iPhone, casi con total seguridad veremos este año el A12.