Siete frases que los mejores candidatos nunca dicen en una entrevista de trabajo

Aunque la mayoría de las personas que piensa que es buena para las entrevistas, la verdad es que no lo es, especialmente si no está recibiendo ofertas de trabajo para demostrarlo. Según señalan desde Forbes, hay muchas reglas sobre lo que se debe hacer en las entrevistas de trabajo, pero ¿qué pasa con lo que no debe hacer?

Si deseas aumentar sus posibilidades de asegurar la oferta de trabajo de sus sueños, solo hay siete cosas que debe evitar pronunciar, sugieren desde la revista americana:

"Soy increíble en lo que hago"

Hay una diferencia entre presumir y exudar confianza genuina. Y, en el mundo laboral, el secreto está en demostrar lo que sabe, no alardear. El empleador no necesariamente creerá al pie esta afirmación. De hecho, es más que probable que no lo hará.



Distinto es si le muestra al entrevistador que es increíble a través de ejemplos, historias y logros medibles. Esto ofrece una imagen que permitirá deducir que sí es increíble en lo que hace. Y dará la oportunidad de que el otro concluya por su cuenta que usted sería beneficioso para el equipo.

"No soy bueno en esto pero ..."

Imagínese escuchar a su pareja decir: "No te amo, pero ..." Su primera respuesta sería: "Disculpe, ¿qué?" Independientemente de las palabras tranquilizadoras que puedan seguir a esa afirmación, es posible que no le importe nada más porque aún está pensando solo en esas primeras cinco palabras.



Así es como podría sentirse su reclutador cuando dice: "No soy bueno en esto pero ..." o "No tengo mucha experiencia en esta área pero ..."



Vaya directamente a su experiencia o habilidades que le permitirán ser un activo o que demuestre que está bien preparado para el desafío.

"En mi posición actual, gano ..."

Su salario actual no tiene nada que ver con su salario futuro. Esa sigue siendo una opinión impopular, pero cuanto más rápido lo asuma, más rápido estará entre las personas que se aseguren aumentos de salario.



Recuerde que su salario actual no transmite el valor que va a aportar a una nueva función o compañía: no simboliza las habilidades, ideas y soluciones que puede ofrecer al equipo.

"[Cualquier cosa negativa o innecesaria sobre su empresa actual]"

Hablar sobre lo que falta en su empresa actual o las habilidades que le faltan a su gerente actual, incluso como una forma de explicar qué es lo que está buscando, cuenta como hablar mal de su compañía actual.



Deseche explicaciones como: "En mi función actual, no me siento desafiado ni apoyado por mi gerente, por lo que quiero colocarme a una empresa que respalde a los miembros de su equipo y ofrezca orientación. Es por eso que estoy tan interesado en la oportunidad de trabajar aquí".

"Estoy listo para comenzar el lunes"

Si bien es probable que esté listo para comenzar lo antes posible, debes parecer competitivo y no desesperado. Y es que los mejores candidatos generalmente están sopesando sus opciones y decidiendo entre ofertas de trabajo.



Decir esto no le da a los gerentes de contratación la impresión de que está frente a un candidato de primer nivel, tampoco le da mucho margen para negociar un salario superior ya que se muestra ansioso .



Por otro lado, si actualmente está trabajando en otro lugar, pondrá a su reclutador en alarma, ya que nada le asegura que en un futuro proceda de igual manera con tal de marcharse cuanto antes a alguna otra empresa.

"Mi debilidad es que soy un perfeccionista"

Es terrible escuchar a alguien tratando de convertir su fuerza en una debilidad. Nadie es perfecto o lo tiene todo junto, por lo que es mejor ser sincero acerca de su verdadera debilidad y compartir los pasos que ha tomado para mejorarla.



Esto le permitirá parecer más consciente de sí mismo y consciente de su desarrollo profesional.

"No, no tengo ninguna pregunta"

Siempre debe tener preguntas. Hacer preguntas perspicaces es su oportunidad de demostrar que es la persona que necesitan para el trabajo, al tiempo que garantiza que la función sea realmente adecuada para usted.