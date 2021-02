El trabajo en casa se prolonga hasta nuevo aviso. Sin embargo, no para todas las empresas el modelo virtual es el más adecuado porque es necesaria la presencia de los colaboradores. ¿Qué pasará con las oficinas cuando pase la pandemia?

Espacios híbridos

Luis Miguel Castro, gerente corporativo del área de Consultoría Inmobiliaria de Binswanger Perú, dice que en los siguientes meses la tendencia será la implementación de espacios híbridos, que articulen el teletrabajo y trabajo presencial.

“Será el trabajador quien escoja qué espacio puede ser el más productivo. Estos espacios deben promover el desplazamiento de la persona. Por ejemplo, un colaborador puede trabajar por la mañana en la oficina y por la tarde hacer teletrabajo o incluso trabajar el resto del día en las áreas comunes que le brinda el edificio. Si a esto se le suma una jornada de días intermitentes, se podrá rotar hasta cuatro veces el mismo espacio”, explica Castro.

Los edificios empresariales que tendrán mayor protagonismo serán los que consideren implementar camerinos, duchas y abundantes estacionamientos para bicicletas y scooters. Castro pone como ejemplo Torre Plaza República II, en San Isidro, que está en su fase de construcción y que ha considerado estos espacios comunes.

Además, indica que las empresas han empezado a implementar en sus oficinas muchos elementos tecnológicos para tener el menor contacto posible con los materiales, como sensores de movimiento para abrir puertas, controles de asistencia biométricos de retina, sistemas de luces que se activan y desactivan con sensores de movimiento, activación de voz para encender pantallas, aire acondicionado, etc.

Castro menciona que estas adaptaciones no suponen un mayor gastos en construcción y que, por ende, no tienen por qué repercutir en los precios de los alquileres. “El costo de estas implementaciones no llega ni al uno por ciento de los gastos de la obra”, afirma.

Seguridad en el trabajo

César Ayuque Román, jefe de seguridad de salud en el trabajo de la empresa Liteyca, señala que hoy las empresas apuestan por la digitalización, que permite que se evite el contacto entre colaboradores.

“En las oficinas administrativas, además de los distanciamientos que son normados por la autoridad, también se cuenta con zonas satélite. Es decir, si alguna persona llega temporalmente a las instalaciones, podría tomar esos ambientes con todas las condiciones adecuadas para ello”, explica.

“Todas las medidas de bioseguridad son tomadas de la mano con el médico ocupacional. La desinfección de los ambientes y el uso de los equipos de protección personal necesarios para el trabajador”, añade.

Ceñirse a las normas

Para Zoila García, CEO de B&M Projects y especialista en asesoría y gestión municipal para la obtención de licencias y certificado ITSE, las adaptaciones que se hagan dentro de un edificio o una oficina deben ir de acuerdo a las normas.

García explica que el reglamento nacional de edificaciones no ha variado sus normativas. Sin embargo, quienes compran las oficinas tienen que implementar los mecanismos para evitar la propagación de enfermedades como el covid-19: colocar los pediluvios, el alcohol, señalar el distanciamiento social, los cubículos separados, etc.

La arquitecta explica que los municipios exigen un plano de distanciamiento social de las oficinas y almacenes, que considere una reducción de entre cuarenta y cincuenta por ciento menos de aforo, como en el caso de los distritos de San Isidro y Miraflores. Y en los almacenes ubicados en distritos como Villa El Salvador, la exigencia es la misma.

Sobre las bicicletas y los scooter, García explica que autoridades municipales de los distritos de Miraflores y San Isidro ya exigen implementar dentro de la edificación cierta cantidad de estacionamientos para estos vehículos por área techada. Y no descarta que otros municipios sigan esta tendencia.

En corto

Mudanza. El 6% de empresas participantes de una encuesta que la consultora inmobiliaria Knight Frank realizó en España (y publicada en el diario El País), ve la posibilidad en sus planes poscovid de trasladar sus oficinas a la periferia, a zonas con menor costo, pero que permitan tener acceso a mejores edificios, áreas verdes, plazas de aparcamiento y servicios. Le dan importancia a esta opción la banca, el sector educativo y el de los medios de comunicación.