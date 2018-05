Servicio secreto británico cambia a James Bond por madres

Piense en un espía británico y el nombre es Bond. James Bond. Pero el MI6, en cambio, quiere madres por su inteligencia emocional, no un mujeriego con un arma de fuego y un martini vistiendo esmoquin.

El servicio de inteligencia secreto del Reino Unido está realizando una campaña de reclutamiento dirigida a mujeres con niños y candidatos de raza negra y de minorías étnicas. ¿Por qué? Porque la naturaleza cambiante de la amenaza de seguridad requiere una fuerza de trabajo más diversa con diferentes habilidades.

"Queremos, oximorónicamente, que se unan al MI6 personas que nunca pensaron en unirse al MI6", dijo el jefe de la agencia, Alex Younger, en el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria en televisión e internet. "Queremos diferentes puntos de vista al tomar las decisiones importantes".

La campaña utiliza la forma en que el público imagina que debería verse un espía. Las imágenes muestran a tiburones amenazantes dando vueltas alrededor de su presa antes de que la cámara salga para revelar a una madre en un acuario capaz de anticipar el peligro. Concluye: "Secretamente, somos como tú".

Los oficiales del MI6 en Vauxhall, sur de Londres, dicen que la agencia ofrece sistemas de trabajo flexibles que se adaptan a los padres; la agencia busca reclutar a 800 personas más para el 2021. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, a marzo de 2016 la agencia empleaba a 2,594 personas.

De ese total, el 39% eran mujeres en puestos de categoría junior, y el 24% del personal femenino ocupaba cargos de alto nivel. Solo el 8% de la fuerza laboral del MI6 eran trabajadores negros y de minorías étnicas, todos en niveles junior.

Los postulantes deben tener buenas habilidades de presentación, tener más de 21 años y poseer un título. Con un salario inicial anual de alrededor de 36,000 libras (US$ 48,000) para un oficial de inteligencia, Younger admite que la agencia no es la que mejor paga.

"Nuestro personal no está motivado por el dinero", dijo, y agregó que los nuevos empleados tienen que "querer marcar la diferencia".

MI6 experimentó un aumento de las postulaciones después del envenenamiento de un ex doble agente ruso en Salisbury, sur de Inglaterra, en marzo.

Las amenazas de seguridad al Reino Unido incluyen desde terrorismo inspirado por los islamistas, supremacistas blancos, republicanos disidentes irlandeses y amenazas cibernéticas de estados extranjeros hostiles tales como Rusia.