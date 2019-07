Serie brasileña de televisión aborda el "lado oscuro" del mundo del fútbol

La compra de resultados por la mafia rusa, la injerencia religiosa, el 'autoboicot' de los jugadores y la conturbada vida familiar son algunos de los temas abordados en 'Chuteira preta' (botín negro), la nueva serie de la televisión brasileña que busca mostrar el 'lado oscuro' del mundo del fútbol.

La primera temporada de la serie, que cuenta con actores brasileños y latinoamericanos y es dirigida por Paulo Nascimento, comenzó a ser emitida esta semana por el canal Prime Box Brazil, de la televisión por suscripción, y 'en continuo' (streaming) a través de las plataformas Amazon Prime y TeleUP.

"Yo era un hincha de ir al estadio, apasionado por el fútbol como hincha, pero me intrigaba que la dramaturgia en Brasil no utilizara el fútbol", comentó el director Nascimento, quien decidió contar en la pantalla chica la historia de un jugador y de "un submundo mucho mayor" del que lo rodea en las canchas.

En su trama, Nascimento conjuga, casi como un "psicoanalista", el drama de 'Kadú', un jugador que a los 26 años de edad vive su lucha interior y particular con la familia, pero también enfrenta el reto de mantenerse dentro en un deporte salpicado por la "corrupción" y "con la iglesia dominando los vestuarios".

'Kadú' reúne perfiles de varios futbolistas verdaderos y en su entorno aparecen también personajes nefastos para el deporte que existen en el mundo real, pero "difícilmente" van a mostrar "resistencia" a la serie y evitarán "manifestarse" en contra del proyecto, "porque no quieren ser comparados", comentó el director.

"Es un drama que puede ser familiar para muchos futbolistas, porque va más por el lado humano que por el fútbol. Es una historia con prostitutas, con drogas y creamos un límite. Tiene un lado negativo, de choque, pero lo que queremos es mostrar los dos lados del fútbol, que son sentimientos", apuntó Nascimento.

El director, que ya tiene en mente dos nuevos proyectos, "también polémicos", adelantó que la segunda temporada, en marzo, será "más latinoamericana" y en ella tendrá un papel especial el actor uruguayo César Troncoso, quien personificará a un presidente "corrupto" de una federación de un país suramericano.

En el cine, la última película de Nascimento había sido 'A oeste do fim do mundo' (2014), que representó a Brasil en diversos festivales internacionales.

El personaje principal, 'Kadú', es interpretado por Marcio Kieling, actor de 29 años y quien personifica a un laureado jugador, surgido de las favelas y que ya no es más convocado por la selección brasileña, pero la promesa de persistir hecha a su fallecida madre lo llevan a enfrentar retos que van más allá de las canchas.

"Conocía el trabajo de Paulo Nascimento y siempre quise trabajar con él. Soy gaúcho (de Río Grande do Sul) también y además de ser actor soy futbolista, estuve en las categorías menores del Internacional y del Gremio en mi ciudad Porto Alegre", comentó Kieling.

Las características de haber sido delantero y tener amigos del medio del fútbol le ayudaron a Kieling para construir su personaje.

"Me gusta ir a la realidad del fútbol y el fútbol mueve pasiones, pero el propio fútbol tiene un lado oscuro, un lado 'B'. No todo es ganar dinero como (el argentino Lionel) Messi o (el brasileño) Neymar. Por eso 'Kadú' fue en realidad quien me escogió a mí", contó.

Para el protagonista, "la polémica dentro de la serie hace con que se vea que no es sólo el 'glamour' del fútbol y que existe un inframundo, una realidad del fútbol, con manipulación de resultados, religión, mujeres que se aprovechan de la situación".

Recordó casos como el del exfutbolista Adriano 'El Emperador', que a sus 36 años "hoy podría estar jugando y no consiguió más. Quería que 'Kadú' fuese una referencia para muchos, porque todos los futbolistas pasan por dificultades y el hincha no quiere saber de los problemas del jugador en su casa".

El consagrado actor brasileño Nuno Leal Maia, quien fue futbolista en el Santos, interpreta a 'Jair', una figura del fútbol en los años setenta, tío materno de 'Kadú' y que se interpone entre su sobrino y el padre de él, 'Cedenir', personificado por Kadú Moliterno, un jugador fracasado que explota a su hijo famoso.

'Flavia' (Karin Roepke), la desequilibrada exmujer de 'Kadú', y el 'Doutor Sangaletti' (Ze Víctor Castiel), el corrupto presidente del club, son otros de los personajes de la ficción, en la que el argentino Juan Manual Tellategui da vida a un árbitro desleal y el italiano Nicola Siri interpreta al empresario del protagonista.

Renato Falcao, de las exitosas animaciones 'La Era del Hielo', 'Río' y 'El toro Ferdinando', firma la fotografía de la serie, toda hecha con luz de ambiente.