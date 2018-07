¿Será rentable Cristiano Ronaldo para la Juventus?

Uno de los pases más comentados de la temporada 2018/2019 fue el de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a Juventus . Se pagó US$ 137 millones por el portugués, cuyo valor de mercado es de US$ 117 millones (ver infografía).

Ante esto, muchos analistas se preguntan cómo financiará el club italiano dicho desembolso y cómo generará un retorno de la inversión positivo.

Según un informe de KPMG, difundido por Expansión, para justificar esta compra Juventus necesita aumentar sus ingresos operativos en los próximos años.

“La expectativa es que en las próximas 2 o 3 temporadas el club se beneficie de un incremento de la facturación, que podría llegar a US$ 585 millones frente a los US$ 474 millones actuales”, señala el informe.

Otros fichajes

A parte de Cristiano Ronaldo, otros de los grandes fichajes de la temporada incluyen a Kylian Mbappé al PSG (US$ 158 millones), Thomas Lemar al Atlético Madrid (US$ 82 millones) y Riyad Mahrez al Manchester City (US$ 79 millones), según cifras de Transfermarkt.

Por otro lado, hay algunos acuerdos que resaltan debido al monto pagado, el cual no es proporcional al valor de mercado del jugador.

Este es el caso de Naby Keïta, cuya cifra es de US$ 76 millones, pero fue vendido al Liverpool por US$ 70 millones. De igual forma, Douglas Costa pasa a Juventus por US$ 47 millones, US$ 17 millones menos de su valor de mercado (US$ 64 millones).