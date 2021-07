“Todos nos sentimos más peruanos”, Eva Ayllón, cantante.

“Para Fiestas Patrias casi siempre me ha tocado estar de gira cantando a todos los peruanos que viven en Europa o Estados Unidos.

Por ello, es una fecha llena de sentimiento, sobre todo por los compatriotas que están lejos y, además, porque 28 de julio es el día en que nos sentimos más peruanos, aunque eso debería ser siempre.

LIMA, LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2019. EVA AYLLON, CANTANTE CRIOLLA. FOTOS EN EL PUENTE DE LOS SUSPIROS EN BARRANCO. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

Gracias a Dios en esa fecha siempre he trabajado, así que lo he celebrado sobre el escenario. Por este motivo, trabajar en Fiestas Patrias se convirtió en una tradición y este año lo seguiremos haciendo.

Sin embargo, recuerdo mucho cuando era niña. A pesar de haber sido muy pobre, mi abuela siempre nos compraba algo de ropa nueva a mi hermana y a mí, y todo el día escuchábamos música criolla.

Pero, en este momento del Bicentenario, percibo que todos los peruanos tenemos sentimientos encontrados, pues dada la situación que vivimos, no lo podemos celebrar como nos hubiera gustado”.

“Amo al Perú, no puedo alejarme de mi país”, Elliot Tupac, artista gráfico.

“En estos 200 años de independencia del Perú aún se puede apreciar una sociedad conflictuada y creo que la situación política nos quita la esperanza como nación.

Sin embargo, considero que la transformación y esperanza en el Bicentenario y para el futuro empiezan desde casa, eso es fundamental para lograr la igualdad.

ENTREVISTA AL ILUSTRADOR, ELLIOT TUPAC

Para mí, la celebración de Fiestas Patrias es mucho más de la época de colegio. Fui policía escolar y ese orgullo de peruanidad era mucho más notorio en la escuela. Ahora, en familia nos juntamos regularmente en casa de papá y mamá y hacemos la típica pachamanca. Siempre hay una conexión para compartir.

Amo al Perú, no puedo alejarme más de tres meses de mi país, siempre vuelvo, pero insisto en que el Bicentenario es una oportunidad para ver de manera consciente las necesidades del país, pues en cierta forma han sido 200 años de ausencia del gobierno hacia los migrantes, la educación y la salud”.

“Tenemos la peruanidad al tope”, Luisa Fuentes, ex voleibolista.

“Para mí, 28 de julio es el aniversario de nuestro Perú en donde todos los peruanos nos sentimos con la peruanidad al tope y queremos festejar sintiéndonos más peruanos que nunca.

Cuando me encontraba en Perú, me iba al desfile militar con mi mamá y mis hermanos. Primero, viajaba a mi tierra, Ica, y me reencontraba con mi familia y mis amigos. Juntos nos íbamos a ver el desfile para después comer un buen almuerzo y celebrar así Fiestas Patrias.

LUCHA FUENTES EX VOLEIBOLISTA DE LA SELECCION PERUANA

En el extranjero, cuando era jugadora de vóley de la selección peruana, entrenábamos con mucha disciplina manteniéndonos siempre unidas como equipo, siguiendo las indicaciones del entrenador para dejar el país en alto.

Por otra parte, el Bicentenario constituye un hito en la historia de nuestro país y aunque todavía somos un país joven en vía de desarrollo, es una fecha importante para reflexionar y lograr una gran nación”.

“Debemos mantener nuestras tradiciones”, Adolfo Dammert, presidente de la Liga contra el Cáncer.

“Los 28 de julio siempre reflexiono, pues a pesar de cumplir 200 años, una cantidad enorme, aún nos falta tanto como país, como grupo humano y pienso que debemos hacer algo a futuro.

La salud es un tema que merece toda la atención del mundo y en 200 años hemos avanzado relativamente poco, no es que no haya avance, pero es insuficiente. Tenemos tanto por hacer en prevención de enfermedades.

ADOLFO DAMMERT, PRESIDENTE DE LA LIGA CONTRA EL CANCER

Por ello, en esta nueva etapa de Bicentenario, al cáncer en particular hay que darle una enorme importancia, sino en el Perú la enfermedad continuará en aumento.

Por otro lado, para Fiestas Patrias como familia nos gusta estar juntos compartiendo experiencias. En mi caso, el 28 de julio me levanto y junto a mi familia agradecemos por la vida, por la perpetuidad de nuestras tradiciones peruanas, pensando siempre en un país mejor y teniendo en cuenta que, si nosotros no damos, no podemos esperar recibir”.

“Cantar el Himno del Perú a todo pulmón”, Daniela Darcourt, cantante

“Para mí, 28 de julio significa estar en casa de mis padres junto a mi familia, en mi barrio escuchando un gol de la selección peruana o bailando en una jarana.

También significa un nudo en la garganta cantando el Himno del Perú a todo pulmón o viendo a los peruanos residentes en el extranjero llorar por su Perú en medio de uno de mis conciertos. Además, de poder comer mi delicioso ají de gallina. Todo eso representa para mí las Fiestas Patrias.

SESION DE FOTOS A LA CANTANTE PERUANA, DANIELA DARCOURT.

Recuerdo también que cuando he estado en Perú por Fiestas Patrias, en casa de mis papás siempre había arroz con pollo y papa a la huancaína. Además, me acuerdo mucho de las actuaciones del colegio, en donde siempre me tocaba desfilar como estado mayor, pero justo detrás de la pancarta. (Risas)

Sin embargo, a pesar de que 200 años parecen ser muchos, seguimos siendo un país adolescente y en gestación. Por ello, espero que sigamos creciendo cada vez más, unidos como peruanos”