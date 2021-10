Cosas tan simples como una caricia o el calor de una taza de té son el tipo de pequeños sucesos cotidianos que despertaron la curiosidad de los nuevos Premios Nobel de Medicina. Se trata de los investigadores estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian (de origen libanés y armenio), quienes se llevaron el importante reconocimiento por sus descubrimientos sobre la forma en la que el sistema nervioso transmite la temperatura y el tacto.

Sus investigaciones nos han “permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo”, informó el jurado del Nobel en Estocolmo (ver infografía).

De acuerdo con el presidente del Comité Nobel de Medicina, Niels Borth, los receptores identificados por los premiados “serán una diana para el desarrollo de fármacos en el futuro”.

En el caso de Julius, que comenzó a trabajar en esta investigación en la década del 90, pudo establecer los mecanismos por lo que un pimiento picante nos da una sensación de calor. Un descubrimiento que va más allá de lo gastronómico, ya que explica cómo percibimos las temperaturas.

De otro lado, los descubrimientos de Patapoutian tienen un interés concreto, pues abren la vía a tratamientos para ciertas patologías, por ejemplo enfermedades raras en las que el paciente no percibe sus propios miembros.

Llamadas inesperadas

A pesar de la seriedad con la que se maneje la Academia Sueca, el primer contacto entre la organización y los ganadores siempre deja memorables anécdotas.

En el caso de Patapoutian, el investigador se enteró a través de su padre que había ganado el Nobel. “Tenía mi teléfono en no molestar, así que no recibí sus llamadas (de la Academia), pero de alguna manera encontraron el teléfono de mi padre, que tiene 92 años y vive en Los Ángeles, y me llamó. Y así lo supe por él, lo cual fue especial”, contó Patapoutian.

De similar forma pasó con Julius, que recibió el primer aviso de que algo estaba pasando por su cuñada, que vive en California. “Un tal Thomas Pearlman (secretario del Comité del Nobel) te está buscando. Lo he buscado en la web y parece un tipo razonable”, contó entre risas el flamante Nobel sobre el mensaje que recibió de su familiar.