Semana Santa: las tres opciones gastronómicas que no le harán extrañar la carne

Evitar las carnes rojas es la forma en la que una mayoría de católicos cumple con las Sagradas Escrituras durante los días de Semana Santa, sobre todo en Viernes Santo.

Si estos días piensa quedarse en casa y no viajar, estas tres opciones marinas, recomendadas por tres reconocidos chefs, le harán no arrepentirse, sea o no creyente.

1. Un cebiche caliente de la cocina de antaño

El chef del Señorío de Sulco, Flavio Solórzano, recomienda para estos días un plato de antaño de la gastronomía del norte de Lima.

“Los cebiches calientes no son de la cocina moderna. Tienen parentesco con la carapulcra y la pachamanca porque son productos que se cocinaban con piedras calientes”, explica.

En este caso, se trata de un cebiche a la piedra de langostinos. Sin embargo, podría reemplazarse por el pescado de su preferencia o por camarones, que es como se hacía en la receta original.

Primero, saltear los langostinos y reservar. Luego, en la misma sartén, saltear aceite, ajo, ají y cebolla.

Agregar limón (de dos a tres), caldo de pescado, sal y ají limo. Volver a colocar los langostinos y saltear una vez más. “Si se le levanta la temperatura, solo 10 segundos, va a flambear y tomar un sabor especial”, sugiere el también jefe de la carrera de Alta cocina del Instituto Columbia.

Servir y acompañar con yucas sancochadas.

2. Langosta del chef, deli- cadeza en el paladar

El ingrediente principal de este plato es, cómo no, la langosta. “Esta debe ser fresca para garantizar su sabor”, expresa Hipólito Flores, chef del restaurante Brujas de Cachiche.

Primero, retirar el interior de la cola de la langosta y cortarlo en cuadritos. No botar el caparazón.

Debe lavarlo y pasarlo por agua caliente para quitar malos olores. En una sartén, echar aceite, cebolla picada en cuadritos, mantequilla y los cuadrados de langosta.

Echar un poco de pisco para flambear. Sacar y reservar.

En otro recipiente, batir mantequilla, ajo y hierbas aromáticas, como estragón, tomillo, perejil y pisco.

Devolver la langosta al caparazón y bañar con el batido de mantequilla y hierbas.

3. Gula, un plato para repetir varias veces

Para este plato, necesitará pequeñas cantidades de pimiento rojo, cebolla roja, rocoto, laurel, pimentón en polvo, ajos y aceite, de acuerdo a Renato Peralta, director gastronómico de Pescados Capitales.

Luego, confitarlos y licuarlos hasta obtener una salsa uniforme. Ponerlos a cocer durante dos horas y reservar.

Mientras tanto, cocinar la pasta al dente. Aparte, en una sartén, saltear langostinos, pulpo cocido, calamar y conchas con aceite de oliva y sal. Flambear y reservar.

Una vez que tengamos ambos, juntarlos y calentar.

Finalmente, agregar queso parmesano en forma de lluvia y llevar a gratinar al horno.