Tener 60 años o más dejó de tener los estereotipos negativos que cargaba. Hoy estamos frente a un nuevo mercado: los sellennials.

El término, un híbrido entre las palabras ‘sénior’ y ‘millennial’, se refiere a los adultos mayores que comparten características específicas con los nacidos entre 1980 y 1994.

Compartiendo intereses

Entre ellas están el uso de tecnología y las redes sociales, la afición por las marcas ecofriendly, entre otros aspectos. Pero, sobre todo, se diferencian por tener un poder adquisitivo mayor.

Por eso, las marcas ya miran con más atención a este segmento cuyo número crece entre la población.

En el Perú, los mayores de 60 pasaron de 7% a representar el 11.9% de la población en el periodo 1993-2017, según el INEI.

Asimismo, según Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, la mayoría de los séniores pertenece a la clase A, B y C (71%).

Cuidado personal

Una de las categorías que más crecimiento tiene es cuidado personal.

La compañía de cosmética L’Oréal París, por ejemplo, tiene entre sus embajadoras a Jane Fonda, Helen Mirren, Julianne Moore, Iris Berben y Vanessa Williams.

A través de ellas, buscan acercarse a las mujeres de más de 55 años en el mercado global.

Según un estudio de mercado que la misma marca encargó a realizar en España, los sellennials son el segmento de la población que más invierte en cuidarse. Su inversión en productos de belleza supone el 47% de todo lo que se gasta en España.

En el Perú, de acuerdo al estudio de TGI, el 46% de mujeres de este segmento dijo ser fiel a la compra de los mismos productos de belleza e higiene que siempre consumen.

Al mismo tiempo, el 23% está de acuerdo con la frase “usar maquillaje me da autoconfianza”.

Siempre conectados

Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, se trata de una parte de la población que utiliza aparatos tecnológicos y redes sociales, siendo esta una característica que los iguala con los millenials.

Así es que, de acuerdo a los resultados del estudio de TGI, el 80% de ese público posee celular para uso personal y, entre aquellos que usan Internet, 74% accedió a redes sociales o microblogs en el último mes.

Según la investigación ‘Balancing Multi-Generational Retail Strategies’ de Synchrony Financial, los baby boomers y los millennials se sienten cómodos al navegar e investigar antes de comprar por Internet.

Las mujeres de ambos grupos, asimismo, tienden a compartir vía redes sociales su experiencia de compra.

Concepto de vacaciones ideales

Internet es una de las herramientas que les permite a los sellennials estar enterados de los productos y servicios que compran. Entre todos ellos, le dan mucha importancia al sector turismo.

Según el reporte de TGI, el 44% cree que las vacaciones reales siempre incluyen un viaje, el 48% se entusiasma con la idea de viajar al exterior y el 23% está de acuerdo en que el Internet ayuda en la planificación de los viajes.

Hace cuatro años, por ejemplo, Desert Trip, convocó en su mayoría a adultos mayores de 50.

En él reunió a estrellas como Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, The Who y Roger Waters. El evento logró una recaudación de alrededor de US$ 160 millones.

Cifras

72%

DE PERUANOS mayores de 60 cree que el reciclaje es un deber de todos, según el estudio de TGI.

57%

DE SELLENNIALS en el Perú está dispuesto a cambiar su estilo de vida en favor del ambiente.

En Corto

Datos oficiales. De acuerdo a cifras del último censo en el Perú, las mujeres viven, en promedio, 77 años y los hombres, 72 años.

Asimismo, todos los días 19 personas pasan a ser adultos mayores.