Selfitis: Psicólogos diagnostican lo que podría ser un nuevo desorden mental

Las redes sociales han cambiado muchos de nuestros hábitos comunes a tal punto que pasamos muchas horas, inconscientemente, con las cabezas inclinadas ligeramente hacia abajo.

Así, los selfies se han convertido en parte de nuestras vidas: si no lo hacemos, conocemos a alguien que lo hace y constantemente. Sin embargo, para dos psicólogos tomarse selfies todo el tiempo puede generar un impacto negativo en nuestra salud mental.

En 2014 un artículo de noticias de parodia acuñó el término “selfitis” diciendo que la Asociación Psiquiátrica Americana iba a empezar a reconocerlo como un desorden mental real.

Tres años después, dos investigadores vieron el término y decidieron que podría haber una verdad después de todo.

Los psicólogos Mark D. Griffiths, de la Universidad Nottingham Trent, y el Dr. Janarthanan Balakrishnan han publicado una investigación en la Revista de Salud Mental y Adicción, en la que argumentaron que la ‘selfitis’ es una condición real y puede ser diagnosticada mediante una excesiva captura de selfies.

También desarrollaron una “Escala de Comportamiento de Selfitis” mediante la observación a 400 participantes en la India. La escala evalúa la severidad de la condición hasta en tres niveles.

Hay casos de borderline, en los que cuando una persona se toma selfies hasta tres veces al día, pero no lo postean en sus redes sociales. El siguiente nivel es “agudo”, que significa que postean los selfies, luego está el “crónico” que son personal que no pueden controlar su urgencia por tomar fotos de ellos mismos todo el tiempo –hasta por lo menos seis publicaciones de selfies por día.

En el estudio, se les preguntó a los participantes cosas como si “se sienten más populares cuando postean sus selfies en las redes” o “si cuando no se toman selfies se sienten alejados de sus círculos más cercanos”.

“Típicamente, aquellos con la condición sufren más de auto confianza y buscan “encajar” con los de su alrededor. Pueden incluso mostrar síntomas similares a otro comportamiento adictivo”, señaló Balakrishnan.

Sin embargo, no todos en el campo están convencidos. Mark Salter, un vocero de la “Royal College of Psychiatrists” del Reino Unido dijo que la ‘selfitis’ no existe y sugirió que es irresponsable el etiquetar el comportamiento humano de esa manera.

“Hay una tendencia a intentar etiquetar todo un rango de complejos y complicados comportamientos humanos en una sola palabra”, anotó. “Pero eso es peligroso porque puede darle realidad a algo que no es”.