Tres expertas en estos temas -una baladista, una terapeuta de parejas y una coach emocional- nos explican lo que ha cambiado en nuestras emociones.

-Susan Ochoa: En tiempos de dificultad, amor es mostrar apoyo-

¿De qué se trata el amor de pareja en estos tiempos para Susan Ochoa? Primero del amor propio, dice la cantautora que tiene un repertorio inspirado y dedicado sobre todo a las mujeres. “Tenemos que hacernos valorar, darnos nuestro lugar”, apunta. Por eso, para ella es importante transmitir un mensaje a través de las letras, decir que todos “merecemos alguien que nos respete, que el cariño sea verdadero y mutuo” y que estas puedan ser cantadas incluso por un niño.

Esa reivindicación feminista también está presente –pero dicho de otra manera- en el género urbano. Canciones dedicadas a la sexualidad y a las relaciones tóxicas son coreadas sobre todo por jóvenes. “La culpa no es del género, sino de la ligereza con que se tratan estos temas. Que todo sea más digerible lleva a veces a que sea muy atrevido”, comenta al respecto Ochoa. “Lo rescatable es que ahora la mujer dice: ‘Si me quieres bien, si no chau’”. Es importante ese paso para las personas que sienten que eligen y deciden.

La cantante de “Ya no más” y “Mi amor eres tú” considera que ya casi no hay personas detallistas y que hombres románticos como su esposo quedan pocos, pero eso nos enseña a no contar más cuentos de hadas. “Las mujeres hemos abierto los ojos y empezamos a buscar lo que queremos”, dice Ochoa, quien considera a sus hijos como sinónimo de felicidad y que en tiempos de pandemia, amar es mostrar apoyo.

-Rebeca Podesta: Nuevas normas de convivencia para todas las parejas-

“Lo básico en esta cuarentena era renovar las normas de convivencia que teníamos en pareja, pero mucha gente no ha hecho esto”, afirma la sicóloga Rebeca Podestá.

Sostiene que hay dos grupos de parejas en este confinamiento. “Los que la pasan bien porque cumplen sus acuerdos de convivencia; y también los que lo pasan mal, de repente por tener un espacio incómodo, por el estrés del trabajo, problemas de salud o económicos. Todo eso influye en la relación”, explica la terapeuta de parejas. “Lamentablemente, la mayoría están en el grupo de los que la han pasado mal en el encierro”, agrega.

“No es buena época para el amor. Justo ayer vi una noticia sobre el aumento de las solicitudes de divorcio en el Perú luego de la cuarentena”, indica. “Ya no tenemos esa sensación de ‘eternidad’ con el tiempo, de dejar todo para más adelante, incluso en las relaciones. Por eso, mucha gente ha decidido dejar de postergar la decisión de la ruptura y tomar las riendas de su vida”, señala.

Sin embargo, la sicóloga cuenta que incluso en épocas de mucho conflicto social, el amor es una preocupación prioritaria. “Por ejemplo, leí que el tema principal que trataban las brigadas de sicólogos que llegaban al epicentro de un desastre natural era el de las relaciones de pareja. En tiempos difíciles como este, la búsqueda de contacto emocional sigue, inclusive con los que son solteros”.

-Rosa María Cifuentes: Cómo salvar las nuevas relaciones a distancia-

Para aquellas parejas que no conviven y que esta cuarentena supuso un obstáculo en su relación, la coach Rosa María Cifuentes precisa que “las relaciones sentimentales a distancia están causando una serie de fracturas y fricciones que a veces no son fáciles de controlar. La pandemia y la cuarentena han hecho que las personas tengan más problemas para manejar la irritabilidad, la tolerancia, se pierden los detalles, las conexiones con la pareja”.

La autora de ‘La magia del amor’ (Planeta) afirma que las relaciones a distancia siempre han sido un reto de fe, sobre todo para el hombre, “pues este busca constantemente el placer, pero no se da cuenta que el amor real es entrega, sacrificio, escucha activa, solidaridad, entendimiento “.

En ese sentido, aconseja tratar de compartir alguna visión en conjunto. “Aunque no nos podamos ver; tratar de escuchar a la pareja, preguntarle cómo se siente, cómo le va en su día. Los adjetivos calificativos ayudan mucho a renovar la relación de pareja y también los pequeños detalles (no solo los de comercio rosa)”, enumera.

Asimismo, sugiere que para poder mantener las relaciones a distancia, “exista una fluidez en la redacción de mensajes, un intercambio constante de llamadas telefónicas, respetando los horarios de cada uno y aprendiendo a escucharse mutuamente”, finaliza.