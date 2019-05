San Juan de Lurigancho: el distrito con más peruanos que hablan una lengua originaria en el país

Amadeo García (70) es el único hombre en el Perú que habla el taushiro. Este es el idioma que aprendió de sus padres, que se agota, que se extinguirá con él. Cuando haya silencio, las historias también se irán.

En 1975, eran siete las personas que hablaban taushiro, una lengua proveniente de la zona de la cuenca del Río Tigre, en el departamento de Loreto, donde se ubicaban los miembros de la etnia pinchi. El pueblo ya no existe y el idioma se va quedando sin voz. “Muerto Amadeo, muerta la lengua”, se oye decir en Intuto, capital del distrito de Tigre, en Loreto.

Amadeo pertenece a un grupo de riesgo de personas cuya lengua se apaga. En esta condición está el resígaro, que solo tiene tres hablantes; el omagua, el mismo número, y el iñapari, solo cinco.

En el Perú, hay 48 lenguas indígenas u originarias, según el Ministerio de Cultura, basado en información del último censo del 2017. Alrededor de 4.5 millones de peruanos aprendió a hablar alguna de dichas lenguas. Se trata del 16% de la población.

Qué pasa con Lima

En Lima, 1.346 millones de personas se autodefinen como indígenas, según el último censo. No solo eso, sino que 746,119 personas tienen una lengua materna que no es el castellano. Se trata del mayor número en todo el Perú.

Eso no es todo. Aquí en la capital, donde un hombre como Amadeo podría no entender el caos y la bulla, está el distrito con la mayor población que se autodefine como indígena en todo el país y donde más se habla alguna lengua originaria. Se trata de San Juan de Lurigancho, con 113,253 personas que tienen una lengua materna que no es el castellano.

Voz interior

El propio reporte del Ministerio de Cultura revela que en cinco departamentos más del 50% de la población tiene como lengua materna alguna lengua indígena: Apurímac (69.9%), Puno (68.9%), Huancavelica (64.5%), Ayacucho (62.7%) y Cusco (55.2%).

Las cinco lenguas más habladas en el país, luego del castellano, son el quechua, que es compartido por 3.8 millones de personas; aimara, 450,000; ashaninka, 73,567; awajún, 56,584, y el shipibo-konibo, 34,152.

En Loreto, donde vive Amadeo, se hablan 29 de las 48 lenguas indígenas u originarias.

Amadeo es un cazador y un pescador, también un trepador de árboles. Cuando se escinde y se pierde en la selva, recuerda su lengua. Sabe también el castellano, como sabe usar su cerbatana con habilidad, según se mostró en un viejo reportaje de “Cuarto Poder”