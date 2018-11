Con sabor nacional: Por qué el Hay Festival irá más allá de las letras

Una nueva edición del Hay Festival Arequipa comienza mañana y se extenderá hasta el 11 de noviembre. El evento, que reunirá a 130 invitados en más de 100 eventos, tiene como grandes atractivos la presencia de escritores como Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie.

No obstante, para Cristina Fuentes La Roche, directora del Hay Festival Internacional, lo que hace especial a este reunión de personalidades es también las diversas temáticas a desarrollar en cada presentación y que varían de país en país.

“Hay Festival Cartagena empezó como un encuentro muy literario, pero ha cambiado y se ha convertido en un festival de donde también se habla sobre temas como el proceso de paz”, explica. Lo mismo sucede en la versión mexicana del Hay Festival, en Querétaro, donde la coyuntura da para debatir sobre derechos humanos, según Fuentes.

En el caso del Perú, Hay Festival Arequipa nació y se mantiene como una actividad con “un corazón muy literario y periodístico”, afirma la directiva. Sin embargo, otros temas que han estado presentes en la opinión pública en los últimos años también han sido incluidos esta vez.

Entre hinchada y fogones

No sorprende encontrar entre los participantes al Hay Festival a Mitsuharu Tsumura, chef de Maido y propietario del mejor restaurante de Latinoamérica, según The World’s 50 Best. También llegarán a Arequipa Germán Leguía y Julio César Uribe, los ídolos exmundialistas de la selección de fútbol. Todos ellos hablarán de la gastronomía y el fútbol como armas para transformar la sociedad (Gestión 18.9.2018). “Son temas que los tenemos presentes a lo largo del año y de los cuales la gente siempre quiere saber más”, señala Ángela Delgado, directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa.

Además, se conversará sobre feminismo y el rol de las mujeres en las sociedades. Para ello se contará, por ejemplo, con charlas lideradas por la escultura colombiana Doris Salcedo, que ha expuesto en el Tate Museum del Londres y en el MoMA de Nueva York y también por Paula Bonet, escritora e ilustradora española que ha tratado el tema del aborto en sus últimos trabajos.

Hablar sobre la comunidad LGTBI quedará en manos de Bruno Bimbi, activista argentino y del congresista Alberto de Belaunde.

El tema científico no podría faltar. Para ello habrá conversatorios con Carlos Magdalena, botánico español que salva especies en extinción, y con el francés Christophe Galfard, físico de Cambridge University, que fue asesorado por Stephen Hawking.

Otros invitados y expectativas

En cuanto al público que asistirá a esta nueva edición, este año se espera superar las 22,000 personas del año 2017 y llegar a 25,000 asistentes. En comparación con otras versiones del mismo evento en el continente, Colombia congrega cerca de 55,000 ciudadanos. No obstante, cabe resaltar que la ciudad de Medellín lleva 14 años realizando este festival. De otro lado, Querétaro reunió a 27,000 en la última vez que se realizó.

En Arequipa, los eventos que atraen más gente son los que protagonizará el nobel Mario Vargas Llosa. Su participación ya agotó todas las entradas en los locales donde estará. Le sigue también la dramaturga Mariana de Althaus, que presentará la obra “El sistema solar”, la cual ya no tiene tickets disponibles.